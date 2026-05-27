Am 8. Juli strahlt das ZDF eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY… Vermisst" aus. Moderator Rudi Cerne rekonstruiert vier Fälle spurlos verschwundener Menschen und spricht mit Angehörigen, die bis heute auf Gewissheit warten.

ZDF-Sondersendung "Aktenzeichen XY… Vermisst" rollt vier rätselhafte Fälle neu auf

Zwischen dem jüngsten und dem ältesten der vier Fälle, die in der Sondersendung am 8. Juli vorgestellt werden, liegen fast zehn Jahre. Was sie verbindet: Die regulären Ermittlungswege der zuständigen Polizeidienststellen sind weitgehend ausgeschöpft. Erst wenn das der Fall ist, kommt eine Öffentlichkeitsfahndung über das "Aktenzeichen XY"-Format überhaupt in Betracht.

Als Ableger der traditionsreichen ZDF-Kriminalreihe "Aktenzeichen XY… Ungelöst" verschiebt "Aktenzeichen XY… Vermisst" den Fokus des klassischen Fahndungsfernsehens. Statt der Suche nach Tatverdächtigen widmet sich diese Spezialausgabe ausschließlich dem Schicksal vermisster Personen.

Die Fälle werden filmisch aufbereitet: Aufwändig produzierte Rekonstruktionen stellen die letzten bekannten Stunden oder Tage der Verschwundenen nach. Sie richten sich vor allem an mögliche Zeug:innen, die sich an eine Begegnung vielleicht erinnern - ohne bisher gewusst zu haben, dass sie etwas Relevantes beobachtet haben könnten. Ergänzt werden die Filmberichte durch Studiogespräche, in denen Moderator Rudi Cerne mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und, wenn möglich, mit Angehörigen spricht.

Während der Live-Ausstrahlung nehmen Mitarbeitende im Münchner Studio parallel zu den zuständigen Polizeidienststellen Hinweise unter der Telefonnummer 089 / 95 01 95 entgegen.