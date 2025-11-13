Neues Jahr, neue Büßer
"Das große Promi-Büßen" 2025 heute: Alle Infos zur 4. Staffel in der Übersicht
Aktualisiert:von Lena Maier
"Das große Promi-Büßen" ist seit dem 23. Oktober auf Joyn zurück. Auch in der neuen Runde stellen sich Promis wieder der alles entscheidenden Frage: Bereust du dein Verhalten wirklich? Alle Infos zu Staffel 4 findest du hier.
So siehst du Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen von "Das große Promi-Büßen" in der Joyn-App das letzte Wort und können entscheiden, wer am Ende die größte Reue zeigt und als Gewinner:in aus der Show geht.
Auf Joyn gibt es immer donnerstags zwei neue Folgen kostenlos zum Streamen. ProSieben zeigt immer Donnerstag um 23:15 Uhr eine neue Folge.
Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Die Kandidat:innen 2025
Auch in der vierten Staffel konfrontiert die Reality-Show Prominente mit ihren größten Fehltritten und mit sich selbst. Zwischen öffentlicher Reue, Konfrontationen und knallharten Challenges bleibt kein Star unversehrt.
Zehn prominente Reality-Persönlichkeiten ziehen ins Camp und stellen sich Olivia Jones in der "Runde der Schande". Mit dabei sind bekannte Gesichter und neue Reality-Charaktere, die alle ihre eigene Vergangenheit und TV-Sünden im Gepäck haben. Wer sich dem Büßen stellt, liest du hier in unserer Übersicht der Kandidat:innen. Die Liste verspricht wieder eine explosive Mischung:
