Neues Jahr, neue Büßer Alle Infos zu "Das große Promi-Büßen" 2025: Wer gewinnt, entscheiden die Zuschauer:innen! Wer zeigt echtes Bedauern? Staffel 4 von „Das große Promi-Büßen" ist am 23. Oktober gestartet.

"Das große Promi-Büßen" ist seit dem 23. Oktober auf Joyn zurück. Auch in der neuen Runde stellen sich Promis wieder der alles entscheidenden Frage: Bereust du dein Verhalten wirklich? Alle Infos zu Staffel 4 findest du hier.

So siehst du Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen von "Das große Promi-Büßen" in der Joyn-App das letzte Wort und können entscheiden, wer am Ende die größte Reue zeigt und als Gewinner:in aus der Show geht. Auf Joyn gibt es immer donnerstags zwei neue Folgen kostenlos zum Streamen. ProSieben zeigt immer Donnerstag um 23:15 Uhr eine neue Folge. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

