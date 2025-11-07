Voting-Ergebnisse
"Das große Promi-Büßen": Emma oder Vanessa – wer passt besser zu Diogo Sangre? Das sagen die Zuschauer:innen
Aktualisiert:von Lena Maier
Das große Promi-Büßen
Flirt oder Fake: Was will Diogo von Vanessa?
Videoclip • 04:50 Min • Ab 12
Flirtalarm im "Promi-Büßen"-Camp! Diogo macht, was er am besten kann: Frauen umgarnen. Die Zuschauer:innen haben entschieden, wer besser zu ihm passt - Vanessa oder Emma? Und wie bewerten die Fans Rafis Provokation gegen Linda im Camp?
"Das große Promi-Büßen" 2025: Sorgt Diogo für Herzklopfen oder Chaos?
Bereits zu Beginn der vierten Staffel von "Das große Promi-Büßen" wird klar: Diogo Sangre ist ein echter Herzensbrecher und das im Doppelpack! Kaum hat er Emma Fernlund und Vanessa Brahimi im Blick, versucht er gleichzeitig, bei beiden zu punkten. Dass dabei einiges an Drama entsteht, ist nur eine Frage der Zeit.
Sam Dylan, Gewinner der letzten Staffel, hatte uns bereits vorab im Interview prophezeit:
"Diogo macht natürlich das, was er am besten kann - versucht, jemanden ins Bett zu bekommen. Er versteht auch nicht, dass das hier kein Dating-Format ist."
Und auch Olivia Jones lässt keinen Zweifel daran, dass hier klare Regeln gelten und betont in Diogos "Runde der Schande": "Wir sind hier nicht beim Promi-Bumbsen!"
Trotzdem warfen wir die entscheidende Frage in die Joyn-App: Siehst du Diogo eher mit Emma oder mit Vanessa?
Das Voting zeigt ein knappes Ergebnis:
52,9 Prozent für Team Vanessa
47,1 Prozent für Team Emma
Die Zuschauer:innen haben also eine leichte Tendenz. Doch Diogo selbst scheint sich nicht so leicht festlegen zu wollen. Die Flirt-Action geht weiter und sorgt für ordentlich Herzklopfen im Camp.
Bellydah stichelt gegen Linda: Rafi provoziert
Doch nicht nur Diogos Liebesleben sorgt für Wirbel. Bellydah stichelt gegen Linda und bezeichnet sie aus dem Nichts als "F*tze", weil Linda mit ihrem Ex zusammen ist.
Rafi findet das amüsant - er fragt nach, provoziert weiter und läuft dann zu Linda: "Belly mag dich nicht."
Die Zuschauer:innen durften dazu abstimmen: Wie findet ihr Rafis Provokation?
78,28 Prozent meinten: Unnötig
21,72 Prozent meinten: Endlich Action!
Das Urteil ist eindeutig: die Mehrheit der Fans findet, Rafi hätte es lieber lassen sollen. Dennoch sorgt seine Aktion für Gesprächsstoff und neue Spannungen im Camp:
Mitmachen in der Joyn-App: So entscheidet ihr live mit
Ob ihr Diogos Flirtspiel beobachtet oder Rafis provokante Aktion diskutiert: In der Joyn-App könnt ihr jederzeit abstimmen, eure Meinung zeigen und zum Schluss sogar bestimmen, wer "Das große Promi-Büßen" 2025 gewinnen soll. Alle Infos zur diesjährigen Staffel liest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Mehr entdecken
Nach Streit mit Bellydah
"Ich breche ab!" Verlässt Linda Braunberger das Camp freiwillig?
Tränen, Konflikte und alte Wunden
Vater an Krebs verloren: Linda Braunberger stellt sich ihrer Vergangenheit
Olivia Jones zeigt kein Erbarmen
Rassismus und Homophobie? So rechtfertigt sich Jörg Dahlmann in seiner "Runde der Schande"
Schlägereien, Eifersucht, Wahrheiten
Bellydah bricht in der "Runde der Schande" in Tränen aus: "Meine Eltern wollten mich nicht"
Zehn Promis, ein Camp, viele Sünden
Wann läuft "Das große Promi-Büßen" 2025? Alle Infos zu Staffel 4
Staffel 4 auf Joyn
Wer ist 2025 dabei? Alle Kandidat:innen von Staffel 4!
Neues Jahr, neue Büßer
Alle Infos zu Staffel 4 in der Übersicht
"Runde der Schande"
Vater fremdgegangen und abgehauen! Diogo Sangre bricht in Tränen aus
Voting-Ergebnisse
Zoff um Zigaretten: Handelt Serkan Yavuz egoistisch? So habt ihr abgestimmt!