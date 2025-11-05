Nach Streit mit Bellydah
"Ich breche ab!" Verlässt Linda Braunberger "Das große Promi-Büßen" freiwillig?
Veröffentlicht:von Lena Maier
In Folge 6 von "Das große Promi-Büßen" fliegen zwischen Linda Braunberger und Bellydah die Fetzen. Nach einem heftigen Schlagabtausch zieht Linda Konsequenzen. Verlässt sie das Camp?
Bellydah: "Heute bin ich ready für Linda-Beef"
Schon seit Tagen brodelt es in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" zwischen Linda Braunberger und Bellydah. Nach der "Runde der Schande", in der Linda über Bellydah hergezogen hatte, ist eine Versöhnung in weiter Ferne. Stattdessen macht Belly eine klare Ansage: "Jemand sollte sich warm anziehen."
Linda bekommt das mit und schmiedet einen Plan. Im Gespräch mit Theresia Fischer überlegt sie, Belly aus der Fassung zu bringen, damit diese handgreiflich wird: "Wenn sie einmal in Rage ist, dann ist sie in Rage." Am nächsten Morgen macht Belly unmissverständlich klar, was sie vorhat: "Heute bin ich ready für Linda-Beef."
Von Nettigkeit keine Spur
Nach einer Challenge kommt es dann zum Showdown. Bellydah spricht Linda darauf an, ob sie in letzter Zeit nicht nett zu ihr gewesen sei. Lindas Antwort: "Naja, nur weil du hier nett bist, ändert das ja nix an der Vergangenheit, wie du zu mir warst." Das reicht Belly, um die Fassade fallen zu lassen:
Du bist genauso eine Gossenf*tze wie ich. Aber ich bin nicht so eine scheinheilige F*tze wie du.
Als sie zusätzlich den Namen von Lindas Freund Jermaine ins Spiel bringt - "Ohh, Mäuschen! Er hat echt eklige Sachen mit mir gemacht" - kochen die Emotionen endgültig über. Die beiden liefern sich ein Wortgefecht, das Serkan Yavuz schließlich zu stoppen versucht: "Die provozieren sich bis zum Bitteren. Das ist nicht nur provozieren, das ist einfach nur noch verletzend."
Nach Streit mit Bellydah zieht Linda in Folge 6 Konsequenzen: "Ich möchte sofort hier raus"
Jetzt die ganze Episode kostenlos streamen
Doch der Streit lässt sich nicht mehr beruhigen. Linda zeigt sich tief getroffen und erklärt Theresia schließlich, dass sie das Format nicht mehr fortsetzen könne: "Ich will mit ihr nicht mehr hier sein. Ich möchte hier raus. So schnell es geht."
Während ihre Mitstreiter:innen bereits beim Essen stehen, sucht Linda das Sprechzimmer auf und macht ernst: "Ich möchte sofort hier raus. Ich breche ab."
Ob Linda Braunberger wirklich das Handtuch wirft oder ob sich die Lage zwischen den beiden noch einmal entspannt, siehst du in Folge 7 von "Das große Promi-Büßen".
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Mehr entdecken
Tränen, Konflikte und alte Wunden
Vater an Krebs verloren: Linda Braunberger stellt sich ihrer Vergangenheit
Olivia Jones zeigt kein Erbarmen
Rassismus und Homophobie? So rechtfertigt sich Jörg Dahlmann in seiner "Runde der Schande"
Zehn Promis, ein Camp, viele Sünden
Wann läuft "Das große Promi-Büßen" 2025? Alle Infos zu Staffel 4
"Runde der Schande"
Vater fremdgegangen und abgehauen! Diogo Sangre bricht in Tränen aus
Voting-Ergebnisse
Zoff um Zigaretten: Handelt Serkan Yavuz egoistisch? So habt ihr abgestimmt!
Schlägereien, Eifersucht, Wahrheiten
Bellydah bricht in der "Runde der Schande" in Tränen aus: "Meine Eltern wollten mich nicht"
Exklusiv im Interview
Sam Dylan: Dieser Promi soll "Das große Promi-Büßen" 2025 gewinnen
Staffel 4 auf Joyn
Wer ist 2025 dabei? Alle Kandidat:innen von Staffel 4!
Neues Jahr, neue Büßer
Alle Infos zu Staffel 4 in der Übersicht