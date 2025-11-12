Nach Streit mit Bellydah Linda Braunberger nach Eklat: "Ich breche ab!" - verlässt sie "Das große Promi-Büßen"? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Das große Promi-Büßen Absturz nach der Buße: "Linda kommt aus der gleichen Gosse wie ich" Videoclip • 04:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 6 von "Das große Promi-Büßen" fliegen zwischen Linda Braunberger und Bellydah die Fetzen. Nach einem heftigen Schlagabtausch zieht Linda Konsequenzen. Verlässt sie das Camp?

Bellydah: "Heute bin ich ready für Linda-Beef" Schon seit Tagen brodelt es in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" zwischen Linda Braunberger und Bellydah. Nach der "Runde der Schande", in der Linda über Bellydah hergezogen hatte, ist eine Versöhnung in weiter Ferne. Stattdessen macht Belly eine klare Ansage: "Jemand sollte sich warm anziehen." Linda bekommt das mit und schmiedet einen Plan. Im Gespräch mit Theresia Fischer überlegt sie, Belly aus der Fassung zu bringen, damit diese handgreiflich wird: "Wenn sie einmal in Rage ist, dann ist sie in Rage." Am nächsten Morgen macht Belly unmissverständlich klar, was sie vorhat: "Heute bin ich ready für Linda-Beef."

Von Nettigkeit keine Spur Nach einer Challenge kommt es dann zum Showdown. Bellydah spricht Linda darauf an, ob sie in letzter Zeit nicht nett zu ihr gewesen sei. Lindas Antwort: "Naja, nur weil du hier nett bist, ändert das ja nix an der Vergangenheit, wie du zu mir warst." Das reicht Belly, um die Fassade fallen zu lassen:

Du bist genauso eine Gossenf*tze wie ich. Aber ich bin nicht so eine scheinheilige F*tze wie du. Bellydah zu Linda

Als sie zusätzlich den Namen von Lindas Freund Jermaine ins Spiel bringt - "Ohh, Mäuschen! Er hat echt eklige Sachen mit mir gemacht" - kochen die Emotionen über. Die beiden liefern sich ein Wortgefecht, das Serkan Yavuz schließlich zu stoppen versucht: "Die provozieren sich bis zum Bitteren. Das ist nicht nur provozieren, das ist einfach nur noch verletzend."

Nach Streit mit Bellydah zieht Linda in Folge 6 Konsequenzen: "Ich möchte sofort hier raus"

Doch der Streit lässt sich nicht mehr schlichten. Linda zeigt sich tief getroffen und erklärt Theresia schließlich, dass sie das Format nicht mehr fortsetzen könne: "Ich will mit ihr nicht mehr hier sein. Ich möchte hier raus. So schnell es geht." Während ihre Mitstreiter:innen bereits beim Essen stehen, sucht Linda das Sprechzimmer auf und macht ernst: "Ich möchte sofort hier raus. Ich breche ab." Ob Linda Braunberger wirklich das Handtuch wirft oder ob sich die Lage zwischen den beiden noch einmal entspannt, siehst du in Folge 7 von "Das große Promi-Büßen". Alle Sendetermine von Staffel 4