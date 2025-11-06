Zehn Promis, ein Camp, viele Sünden Wann läuft "Das große Promi-Büßen"? Alle Sendetermine im Überblick Aktualisiert: 07:13 Uhr von Lena Maier Es wird wieder gebüßt: Olivia Jones lässt in Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" zehn Promis ihre größten Fehltritte beichten. Bild: Joyn/Nikolai Milatovic

Olivia Jones bittet wieder zur Beichte: Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" ist am 23. Oktober auf Joyn gestartet - und erstmals entscheiden die Zuschauer:innen, wer gewinnt. Alle Sendetermine, Sendezeiten und TV-Ausstrahlungen auf ProSieben findest du hier.

Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn streamen

Am 23. Oktober 2025 startete die vierte Staffel von "Das große Promi-Büßen" exklusiv auf Joyn. Du findest wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen kostenlos zum Streamen. Wer noch mehr will, kann bei Joyn PLUS+ zusätzlich immer die nächsten beiden Episoden früher sehen. Besonders spannend: Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen selbst das letzte Wort - sie entscheiden, welcher Promi am Ende die größte Reue zeigt und die Show gewinnt.

Das erwartet dich in Staffel 4 Olivia Jones meldet sich mit deutlichen Worten zurück: "Es ist wieder Zeit, Promi-Egos auf Entzug zu setzen." Zehn Reality-Stars stellen sich in der sogenannten "Runde der Schande" ihren größten Fehltritten. Zwischen emotionalen Geständnissen, harten Challenges und bissigen Kommentaren bleibt kein Auge trocken. Wer genau im Camp dabei ist, erfährst du in unserer Übersicht der Kandidat:innen 2025 - sie verspricht wieder eine explosive Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Reality-Charakteren.