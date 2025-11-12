Das haben Fans herausgefunden Was will die Schwarze Organisation bei "Detektiv Conan" wirklich? Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von Lennart Meier Die Agenten Gin (l.) und Wodka planen Böses. Bild: TMS Entertainment

Seit fast 30 Jahren treibt die Schwarze Organisation in "Detektiv Conan" ihr Unwesen - und noch immer weiß niemand genau, was ihr übergeordnetes Ziel ist. Unter Einsatz unseres Lebens haben wir recherchiert:

Was wir sicher wissen Erpressung, Bestechung, illegale Geschäfte, Raubüberfälle, Morde: Es gibt kaum ein Verbrechen, das die Organisation nicht schon begangen hat. Selbst hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zählen zu ihren Opfern. Dabei kann sie auf ein vielseitig besetztes Team zurückgreifen: intelligente Taktiker, zielsichere Scharfschützen, skrupellose Gewalttäter und eine meisterhafte Verwandlungskünstlerin. Unterstützung erhält sie von zahlreichen Wissenschaftlern. Dazu verfügt sie über hochmoderne Trainingsanlagen und Fortbewegungsmittel. Doch was treibt die Organisation wirklich an? Selbst unter den Männern und Frauen in Schwarz scheint es nur eine Handvoll Mitglieder zu geben, die das große Ganze kennen. Über die Jahre haben sich "Detektiv Conan"-Fans daher unzählige Gedanken gemacht, die sich in vier Kategorien einteilen lassen:

Theorie 1: Reichtum Manchmal sind die einfachsten Motive auch die wahrscheinlichsten. Gut möglich also, dass die Organisation wie die meisten Verbrecher schlicht die Gier nach immer mehr Geld und Wohlstand antreibt. Auch ein Mörder wie Gin möchte vielleicht seinen Ruhestand ohne Sorge vor Altersarmut verbringen. So ein einfaches Motiv will aber irgendwie gar nicht zu unserer Lieblingsserie passen. Wir glauben ja auch nicht an Selbstmorde! Oder liegt die Genialität dieses Motivs gerade in seiner Simplizität?

Theorie 2: Macht Es gibt Hinweise darauf, dass es der Organisation um Einfluss geht. Anschläge auf hochrangige Persönlichkeiten deuten auf den Willen zur Einmischung in Japans Machtstrukturen hin. Oder möchte die Organisation gar die ganze Welt aus dem Verborgenen kontrollieren? Der ermordete Programmierer Suguru Itakura stellte beispielsweise die Entwicklung einer für die Organisation gedachten geheimnisvollen Software "zum Wohle der Menschheit" ein - was diese Software tun sollte, ist bisher ungeklärt. Fest steht: In der Serie und den "Detektiv Conan"-Filmen fliegt zu viel in die Luft, als dass es dabei nur um Kleingeld gehen könnte. Und wären wirklich sämtliche Geheimdienste der Welt hinter der Organisation her, wenn ihre Ziele nicht weitreichender wären?

Theorie 3: Unsterblichkeit Geht es der Organisation möglicherweise um die Überwindung des Todes? Zugegeben: Für eine Gruppe, die jeden ausschaltet, der zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort ist, klingt das merkwürdig. Doch die Entwicklung des Gifts Apoptoxin 4869 und Ähnlichem zeigt, dass die Organisation im Bereich Zellteilung und Alterungsprozesse experimentiert. Gut möglich also, dass sich ihr mysteriöser Boss nicht nur ewiges Leben, sondern auch ewige Jugend erhofft. Dafür spricht ebenfalls ein Zitat von Vermouth: "We can be both of God and the devil, since we're trying to raise the dead against the stream of time" (Wir können sowohl von Gott als auch vom Teufel sein, da wir versuchen, die Toten gegen den Strom der Zeit auferstehen zu lassen). Sie selbst scheint seit über 20 Jahren nicht gealtert zu sein und kann sich immer noch glaubwürdig als ihre eigene Tochter ausgeben. Auch die Tatsache, dass Conan und Ai geschrumpft sind, überrascht sie nicht. War sie etwa selbst schon mal ein Testobjekt? Bleibt die Frage, was es mit dem mysteriösen Computerprogramm von Itakura auf sich hat: Manche Fans vermuten, dass der Programmierer versuchte, Bewusstsein und Persönlichkeit eines Menschen auch nach dem biologischen Tod in einer virtuellen Form weiterleben zu lassen - digitale Unsterblichkeit.

Theorie 4: Alles zugleich Geld, Macht, Unsterblichkeit - und vielleicht noch Aal auf Reis: Was, wenn die Schwarze Organisation einfach alles gleichzeitig will? Dann besteht wirklich Grund zur Beunruhigung. In dem Fall wäre sie wohl noch unberechenbarer, als wenn sie nur einem einzigen Ziel folgen würde.

