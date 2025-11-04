Acht zerstrittene Promis müssen kooperieren
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Die wichtigsten Infos zum neuen Reality-Format
Aktualisiert:
Im November zeigen ProSieben und Joyn eine brandneue Reality-Show: In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" müssen Promis ihren Beef mit anderen Reality-Stars ignorieren und zusammenarbeiten. Nun stehen alle verfeindeten Streit-Duos fest!
Konfrontation pur: Können zerstrittene Promis im Team funktionieren?
Wer Reality-TV mit ordentlich Zündstoff liebt, kommt an "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" nicht vorbei. Die neue Reality-Show schickt acht prominente Duos, die in der Vergangenheit heftige Konflikte hatten, in ein Haus, wo sie gezwungen sind, zusammenzuarbeiten.
Sendezeiten und Sendetermine auf Joyn und im TV
Insgesamt fünf Folgen gibt es ab dem 6. November immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und parallel dazu kostenlos auf Joyn.
Wer die neue Sendung verpasst hat, kann sie jederzeit auf Joyn streamen.
"Die Abrechnung" im Livestream
Darum geht es in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
In "Die Abrechnung" werden die Promis mit ihren größten Rivalen konfrontiert. Acht prominente Duos werden in ein abgelegenes Haus geschickt. Sie müssen nicht nur zusammenleben, sondern auch als Team Challenges meistern. Dabei wissen sie zuvor nicht, worauf sie sich einlassen!
Das Besondere: Sie sind gezwungen, mit ihren größten Rivalen ein Team zu bilden. Am Ende winkt dem Gewinner-Duo ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.
Wer kann das Beef-Beil begraben und wer lässt alte Wunden wieder aufbrechen?
Das sind die Kandidat:innen
Nun stehen alle zerstrittenen Reality-Star-Duos fest. Falls sie eine realistische Chance auf das Preisgeld haben wollen, müssen sie den Streit jedoch schnell beiseite legen und im Team zusammenarbeiten. Doch das ist vermutlich einfacher gesagt als getan. Diese Kandidat:innen sind dabei:
Wie sich die Duos schlagen, siehst du in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown", ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
Mehr entdecken
Überraschende Wendung am Finaltag
Eklat bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Teilnehmer muss gehen
Der große Überblick
Heute kommt eine neue Folge: Welche Paare sind 2025 noch zusammen?
Keine Folge verpassen
Neue Folge heute Abend: Das sind die Sendetermine von Staffel 12
Alle Matches in Staffel 12
Heute kommt eine neue Folge: Finden diese Paare ihre große Liebe?
Es wird wieder geheiratet!
Heute läuft eine neue Folge: Alle Infos zur 12. Staffel
Alle Teilnehmer:innen im Überblick
Heute Abend: Das sind die mutigen Singles von Staffel 12!