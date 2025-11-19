Siebter Todestag
"Für immer in unserem Herzen": "Die Abrechnung"-Star Daniela Büchner erinnert an ihren verstorbenen Mann Jens
Aktualisiert:von Rebecca Rudolph
Am 17. November jährte sich Jens Büchners Todestag zum siebten Mal. Mit emotionalen Worten spricht "Die Abrechnung"-Star Daniela Büchner auf Instagram über den Entertainer und verrät, wie sein Vermächtnis sie durch die schwersten Jahre getragen hat.
Daniela Büchner gedenkt Jens mit emotionaler Botschaft
Am 17. November jährte sich der Todestag von Jens Büchner (†49) zum siebten Mal. Der Kult-Auswanderer und Sänger aus der Sendung "Goodbye Deutschland" starb 2018 im Alter von nur 49 Jahren an einer Krebs-Erkrankung. Seine Witwe Daniela Büchner erinnerte nun in einer bewegenden Instagram-Story (Account: @dannibuechner) an ihren Mann und teilte ein altes Video von Jens.
Dazu schrieb der Reality-Star:
Heute ist der 7. Todestag von Jens. Unsere Kinder sind so groß, stark und wundervoll geworden, du wärst so unfassbar stolz auf sie.
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
"Mut wird immer belohnt" - Jens' Worte tragen sie bis heute
In weiteren Zeilen öffnete Daniela erneut ihr Herz für ihre Community. Sie teilte den Satz, den Jens ihr zu Lebzeiten immer wieder gesagt habe: "Mut wird immer belohnt." Diese Worte, so schreibt sie, hätten sie durch die besonders schweren Jahre nach seinem Tod begleitet: "Die letzten Jahre waren nicht einfach, aber ich habe gekämpft, jeden einzelnen Tag."
Sie versprach, seinen Namen weiterhin zu schützen - "für dich, für uns" - und betonte, wie dankbar sie für ihre Kinder sei:
Für immer in unserem Herzen. Du hast das Schönste für mich hiergelassen: unsere Kinder. Danke dafür.
Die aktuellste Folge von "Die Abrechnung". Hier streamen!
Daniela Büchner bei "Big Brother" 2025
Danni Büchner bei "Das große Promi-Büßen"
