Double Trouble Drama am Berg: Kann "Bergretter"-Chef Markus Kofler eine Ausreißerin retten? Veröffentlicht: 08:57 Uhr von teleschau Lorenz König (Steffen Groth, M.) ist völlig überfordert mit seiner Tochter Mia Steiner (Lisa Junick, r.). Seine letzte Rettung: Mias Ziehvater Markus Kofler (Sebastian Ströbel, l.). Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Die 17. Staffel von "Die Bergretter" ist mit der Episode "Stilles Wasser" fulminant gestartet. In der zweiten Folge "Vertrauen" halten "Bergretter"-Chef Markus Kofler gleich zwei Teenie-Girls mächtig auf Trab. Eine der beiden gerät bei einer wilden Aktion sogar in Lebensgefahr ...

Mit dieser Überraschung hatte Markus Kofler (Sebastian Ströbel) nicht gerechnet: Plötzlich steht seine Ziehtochter Mia Steiner (Lisa Junick) vor ihm. Ihr Vater Lorenz König (Steffen Groth) ist mit der pubertierenden Teenagerin überfordert und hofft auf Markus' Hilfe. Mia ist davon nicht begeistert. Sie ist sauer, weil ihr Vater sie gegen ihren Willen nach Ramsau gebracht hat. Markus hat eigentlich keinen Nerv für Mia und deren Vater, denn eine andere Teenagerin sorgt für Unruhe: Die 15-jährige Jenny (Laurena Marisol Lehrich) hat einen Motorroller geklaut und ist ins Gebirge abgehauen. Dort verunglückt sie und stürzt mit dem Flitzer einen Abhang hinunter. Als die Bergretter anrücken, finden sie aber nur den verlassenen Roller. Bei der Anreise von Jennys Mutter Claudia Eder (Jessica Ginkel) aus Wien stellt sich schließlich heraus, dass Jenny von zu Hause ausgebüxt ist.