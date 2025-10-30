Neue Folgen
Heute startet Staffel 17 von "Die Bergretter": Victoria Ngotsé gibt vorab Einblicke
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ab 30. Oktober sind "Die Bergretter" wieder im Einsatz. Schauspielerin Viktoria Ngotsé, die inzwischen seit 2023 die Hauptkommissarin Alexandra Winkler verkörpert, kündigt eine Staffel voller Herausforderung an. Zum Auftakt wird ihre Figur mit einem brisanten Fall konfrontiert.
Die neue Staffel von "Die Bergretter" ab 30. Oktober immer donnerstags im ZDF und kostenlos auf Joyn
Jede einzelne Episode ist "mit Abenteuern vollgepackt"
Im Interview mit dem Nachrichten-Magazin "RUHR24" verrät Schauspielerin Viktoria Ngotsé, worauf sich die Fans freuen dürfen: "Die neue Staffel ist natürlich wieder mit Abenteuern vollgepackt." Ihr Charakter dürfe zum Staffelstart "in einem spannenden Fall ermitteln." Ngotsé erklärte, dass sie bereits beim Lesen des Drehbuchs ordentlich mitgefiebert habe.
Über den Instagram-Kanal @diebergretter_offiziell teasern die 36-Jährige und Kollege Sebastian Strobl ebenfalls Staffel 17 an:
In der 16. Staffel hat sich Alexandra von Markus Kofler (Sebastian Ströbel) getrennt. Die Karrierefrau stürzte sich daraufhin voll in ihre Arbeit, um sich dem Schmerz nicht stellen zu müssen. "Schauen wir mal, ob sie das wirklich so gut verdrängen kann oder ob es sie vielleicht nicht doch hier und da wieder einholt", sagte Ngotsé.
