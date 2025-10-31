Spannender Dreh "Katharina befindet sich auf einer Reise zu sich selbst": "Bergretter"-Star Luisa Bähr verrät erste Details zu den neuen Folgen Aktualisiert: 31.10.2025 • 11:28 Uhr von C3 Newsroom Luise Bähr spricht über ihre Rolle in "Die Bergretter". Bild: IMAGO / STAR-MEDIA

Die 17. Staffel von "Die Bergretter" bringt neue dramatische Einsätze in den Alpen, aber auch tiefgreifende Veränderungen für Katharina Strasser. Schauspielerin Luise Bähr verrät, was auf die Rettungsärztin zukommt - und mit wem sie unbedingt vor der Kamera stehen will.

Mit der 17. Staffel von "Die Bergretter" kehren nicht nur die atemberaubende Alpenkulisse, sondern auch jede Menge Gefühl, Drama und Lebensfragen auf den Bildschirm zurück. Luise Bähr steht erneut als Katharina Strasser vor der Kamera - und ihre Figur erlebt eine Phase der Selbstfindung. "Katharina befindet sich auf einer Reise zu sich selbst, zu ihren Bedürfnissen", erzählt Bähr im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Ruhr24". "Auch wenn die Liebe zu Markus immer da ist, weiß sie: Loslassen ist der einzige Weg, um anzukommen." Nachdem sie in der letzten Staffel begonnen hat, sich von Familie, Hof und Vergangenheit zu lösen, darf Katharina nun ihre neu gewonnene Leichtigkeit genießen - bis eine unerwartete Entscheidung alles verändert.

Luise Bähr in der neuen Staffel "Die Bergretter": Donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn

"Die Bergretter"-Star Luise Bähr über die Dreharbeiten Doch nicht nur emotional geht es hoch hinaus: Die Dreharbeiten im Hochgebirge bringen das Team regelmäßig an die Grenzen.

Ob bei Minus 20 Grad im Tiefschnee auf 3.000 Metern, in Eisbächen oder glühender Höhensonne, es wird gedreht, geschwitzt und gefroren. Luisa Bähr

Besonders in Erinnerung blieb ihr ein spektakulärer Dreh in einer Gletscherspalte während eines Schneesturms: "Ein Seil war unsere einzige Orientierung - das war echtes Abenteuerkino." Genau dieser Nervenkitzel sei es, der die Serie für sie so besonders mache.

Unbedingt Simon Böer! (…) Bei den "Bergretter"-Dreharbeiten sind wir uns nur in einer einzigen Szene begegnet. In meinen Augen verschenktes Potenzial. Luise Bähr