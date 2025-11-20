Exklusives Joyn-Interview Neben Caroline Frier: Kommt bald auch Schwester Annette in "Die Landarztpraxis"? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Caroline (l.) und Annette Frier sind beide in "Frier und Fünfzig" dabei. Bild: picture alliance / dpa | Horst Galuschka

Mit der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" feiert Caroline Frier seit 2023 große Erfolge. Die vierte Staffel wird aktuell gedreht, auch ein Spin-off ist in Arbeit. Könnte sich ihre Schwester Annette Frier vorstellen, eines Tages selbst einmal bei "Die Landarztpraxis" mitzuspielen?

Seit Mitte November ist Annette Frier in der Joyn-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" zu sehen. In der Serie stehen Themen wie Wechseljahre, familiäre Herausforderungen und das Showbusiness im Vordergrund. Annette spielt dabei sich selbst. Auch prominente Gast-Stars sind mit von der Partie. Neben Jasmin Shakeri und Henning Baum ist auch Annettes Schwester Caroline Frier dabei, die in der Serie "Die Landarztpraxis" die Hauptrolle spielt. Ob sich Annette vorstellen könnte, auch mal ins beschauliche Wiesenkirchen zu reisen und eine Gastrolle zu übernehmen, hat sie uns im exklusiven Joyn-Interview verraten.

Ist Annette Frier Teil der neuen "Landarztpraxis"-Staffel? Zu einer möglichen Gastrolle in "Die Landarztpraxis" hat die 51-Jährige eine klare Meinung. "Das steht gar nicht zur Debatte", gibt sie offen zu. Das liege jedoch nicht daran, dass sie das Konzept der Serie nicht möge. Ganz im Gegenteil: Für Annette sei es einfach die Serie, in der "Caro ihr Ding macht". Da wolle sie nur ungern mitmischen.