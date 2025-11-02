Liebes-Aus mit Mark? Wochen-Vorschau von "Die Spreewaldklinik" ab 3. November: Ist zwischen Lea und Erik doch noch nicht Schluss? Veröffentlicht: 02.11.2025 • 08:25 Uhr von Aenna Schneider Ist die Beziehung zwischen Mark (Jan Hartmann) und Lea (Sina-Valeska Jung) aus, bevor sie richtig angefangen hat? Bild: Sat.1

Erik ist immer noch präsent in Leas Kopf. Fiona kann die kranke Frau Jakubec nicht länger versteckt halten und Nico will kurz vor ihrer Prüfung aufgeben. Das und noch viel mehr siehst du ab 3. November bei der "Spreewaldklinik".

Bei Lea (Sina-Valeska Jung) und Mark (Jan Hartmann) scheint immer etwas dazwischen zu kommen. Die beiden haben kaum Zeit für innige Momente. Erst scheint das alles noch Zufall zu sein. Doch dann gesteht Lea, dass sie seine Annäherungsversuche nicht zulassen kann. Der Grund dafür sind ihre Erinnerungen an Erik (Daniel Buder). Wie wird Mark mit diesem Geständnis umgehen? Agnes Jakubec ist zurück in der Klinik. Fiona (Zsa Zsa Hansen) hat der Obdachlosen Unterschlupf gewährt, bis diese ein geeignetes Zuhause finden kann. Es wird allerdings immer schwieriger, die alte Dame zu verstecken - und dann wird sie auch noch krank. Ihr Zustand wird so kritisch, dass Fiona Dr. Vivian Scherer (Mirya Kalmuth) einweiht, doch da könnte es für die kranke Frau schon zu spät sein. Nico (Isabel Hinz) kämpft währenddessen mit der Vorbereitung für eine Prüfung. Um den praktischen Teil macht sie sich weniger Gedanken, aber um die Theorie auswendig zu lernen, ist schlichtweg zu wenig Zeit. Ihre Familie und Radu (Richard Ciuchendea) wollen ihr helfen, doch für sie erscheint ihre Mühe zwecklos. Dr. Berg (Muriel Baumeister) und Robert beschließen, ihre Beziehung nun doch mit ihren Kollegen zu teilen. Außerdem wollen sie mehr Zeit miteinander verbringen. Dafür ändert die Chefärztin den Dienstplan, doch das Kollegium ist darüber nicht erfreut.

Folge 91 (3. November): "Rückzieher?" Lea und Mark werden bei ihrem Date schon wieder unterbrochen. So langsam kristallisiert sich heraus, dass die Störungen nicht das Einzige sind, was Lea zurückhält. Ihre Gedanken schweifen immer wieder zu Erik. Doch was hat das für sie und Mark zu bedeuten? Fiona will der obdachlosen Frau Jakubec, der sie im Klinikum Notunterkunft geboten hatte, weiterhin helfen. Ihr Vater sucht derweil die Erklärung für ihr Verhalten in der Zurückweisung von Radu und versucht, ihr mit Tipps gegen Liebeskummer beizustehen. Nico ist völlig gestresst von ihrer bevorstehenden Prüfung. Radu und ihre Eltern wollen sie zu unterstützen, doch die Zeit ist knapp.

Folge 92 (4. November): "In letzter Sekunde" Die gesundheitliche Lage der versteckten Agnes Jakubec verschlechtert sich drastisch. Als Fiona sich endlich überwindet, Vivian zur Hilfe zu holen, steht es kritisch um die alte Dame. Zu allem Überfluss bleibt dann auch noch der Fahrstuhl stecken. Als es endlich weitergeht, beschließt Dr. Scherer, die OP selbst durchzuführen. Kann sie Frau Jakubec noch retten? Durch die wohlwollenden Worte von Lea entscheidet sich Nico doch noch um. Sie nimmt an ihrer Prüfung teil und besteht den Praxisteil mit Leichtigkeit. Auch für den Theorieteil ist die Krankenschwester jetzt optimistischer.

Folge 93 (5. November): "Auf der Kippe" Mona ist unzufrieden mit ihrer Situation. Beim Zusammentreffen mit einem jungen Familienvater, der sich aus Übermüdung beim Kochen verletzt hat, wird ihr klar, dass auch sie erschöpft ist. Sie erhofft sich mehr Unterstützung und Zusammenhalt von Erik. Bei dem verletzen Mann handelt es sich um den Cafeteria-Koch der Klinik. Um eine vorübergehende Schließung der Küche zu vermeiden, hilft Andreja spontan aus, obwohl auch im Sägewerk einiges zu tun ist. Für Fiona hat das Beherbergen von Agnes nach dem dramatischen Vorfall Konsequenzen. Dr. Berg zitiert sie in ihr Büro. Aus Angst überlegt sich Fiona die genauen Worte, die ihrer Verteidigung dienen sollen. Als es allerdings so weit ist, fehlt der Krankenschwester plötzlich die Stimme.

Folge 94 (6. November): "Mit offenen Karten" Obwohl Dr. Berg noch Zweifel hat, beschließen Robert und sie, ihre Beziehung in der Klinik publik zu machen. Doch den richtigen Moment zu finden, stellt sich als gar nicht so einfach heraus. In der Cafeteria ist Andreja immer noch die Aushilfsköchin. Der Job gefällt ihr gut und sie spielt mit dem Gedanken, die Klinik-Cafeteria ganz zu übernehmen. Kai ist von dieser Idee allerdings nicht überzeugt und die Diskussion führt zu Streit zwischen dem Paar. Derweil behandelt Mark seine Patientin Yeliz. Doch als nach dem Erst-Trimester-Screening ihr Freund Milan dazu kommt, wird die Situation irgendwie komisch.

