Anime-Klassiker wieder da! Nach Jahrzehnt wieder im TV: "Dragon Ball" läuft bald auf ProSieben MAXX und Joyn Veröffentlicht: Vor 3 Stunden

Nach über zehn Jahren ist der Kult-Anime "Dragon Ball" wieder im Free-TV zu sehen. ProSieben MAXX zeigt die erste DB-Serie ab dem 26. November 2025 – und bietet Fans auch eine Streaming-Option auf Joyn.

Findet alle sieben Dragon Balls und eure Wünsche werden wahr! Alle Fans hören bei diesem Satz in ihrem Kopf sofort die Titelmelodie von Akira Toriyamas weltberühmtem Werk. Jetzt kehrt der Anime "Dragon Ball" endlich wieder auf die deutschen Fernsehbildschirme zurück. Zuletzt war der Klassiker zwischen Januar 2014 und Juni 2015 im "YEP!"-Programmblock auf ProSieben MAXX zu sehen. Ab dem 26. November 2025 wird die erste Serie der beliebten Reihe von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr auf ProSieben MAXX ausgestrahlt. Wer die Abenteuer von Son Goku und seinen Freund:innen nicht live verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Folgen nach der Ausstrahlung für kurze Zeit kostenlos auf Joyn zu streamen. Die Ausstrahlung umfasst alle Folgen der Serie.

