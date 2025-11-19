Bei den Girls geht es heiß her "Forsthaus Rampensau Germany": Bisexuell! Gina Beckmann leckt Henna ab Veröffentlicht: Vor 18 Minuten von Alina Haidacher Von 0 auf "holy moly" in wenigen Sekunden: Gina und Henna bringen das Forsthaus zum Knistern. Bild: Joyn

Was als harmloses Begrüßungsgetränk im "Forsthaus Rampensau Germany" beginnt, endet in einem ziemlich hotten Moment. Gina leckt Henna das Bein ab. Ja, wirklich.

Erst Sekt, dann Bier Der Einzug von Henna ins "Forsthaus Rampensau Germany" sorgt sofort für frische Energie im Forsthaus. Gina Beckmann, ohnehin nie verlegen um einen lockeren Spruch, bietet ihr direkt eine kleine Stärkung an: "Sekt oder Bier?" Henna, offensichtlich mit gesundem Durst eingezogen, entscheidet sich souverän für: "Am besten beides." Damit haben die beiden schon die erste große Gemeinsamkeit entdeckt. Kein Wunder, dass Gina grinst wie ein Honigkuchenpferd.

Gina ist offen bisexuell Im Interview legt Gina später nach und betont, dass sie in der Show gewiss nichts anbrennen lässt. Wer die junge Blondine aus "Big Brother" kennt, weiß ohnehin: Aus ihrer Bisexualität macht sie kein Geheimnis. Dass auch Henna Interesse an Frauen haben könnte, war bisher jedoch nicht bekannt. Aber was nicht ist, kann bekanntlich ja noch werden.

"Auf einer Skala von 1 bis hot…" - Gina über Henna Auf der Terrasse des Forsthaus wird schnell deutlich, wie sehr Gina auf Henna abfährt. "Auf einer Skala von 1 bis hot ist Henna schon sehr hot", sagt sie. Henna nimmt die Komplimente entspannt entgegen und erwidert diese sogar. Die Teampartnerin von Marc-Robin erklärt diesem, dass Gina ihr "positive Vibes" gibt und einfach "Hammer aussieht".

Ein "unabsichtliches" Malheur Die Stimmung auf der Terrasse ist gut, der Alkohol fließt und dann passiert es. Henna verschüttet ein wenig Sekt auf ihrem Bein. Das regt Ginas kreative Gedanken an. "Ich leck es auch ab, kein Problem", sagt sie und macht wenige Sekunden später exakt das. Wait, whaaaat?