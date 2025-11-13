Exklusives Joyn-Interview Start von "Forsthaus Rampensau Germany": Emotionales Wiedersehen von Yeliz Koc und Jimi Blue Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Yeliz Koc blickt nach vorn. Jimi Blue rechnet ab. Das Forsthaus-Drama nimmt schon vor dem Einzug Fahrt auf! Bild: Joyn/ Julia Feldhagen

Ein emotionales Wiedersehen, Gefängnis statt Alpenblick und jede Menge ungeklärte Gefühle: Wenn "Forsthaus Rampensau Germany" am Donnerstag, 13. November, auf Joyn in die neue Staffel startet, beginnt alles mit einem brisanten Doppel-Interview von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht.

Ein Staffelstart voller Emotionen "Ich wurde mal wieder hängen gelassen", Yeliz Koc lächelt nüchtern zum Auftakt der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" am Donnerstag, 13. November, auf Joyn in die Kamera. Abgeklärt fügt der Reality-Star hinzu: "Aber ist ja nichts Neues." Ihre Zeit im Forsthaus hatte sie mit Ex-Partner und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht geplant, doch der verschwand zum Start der Dreharbeiten urplötzlich hinter Schloss und Riegel. "Mir war wichtig, dass wir das für unsere Tochter machen, dass sie dann später auch sieht, dass wir uns zusammengetan haben, auch zusammen lachen können und das nicht nur machen, wenn sie dabei ist." Stattdessen heißt es für Jimi Blue aber Gefängniszelle mit Hofgang statt Forsthaus mit Alpenblick. Über drei Wochen verbringt der Schauspieler in sieben unterschiedlichen Gefängnissen. Und kann sich bei seiner Verhaftung nicht einmal von der gemeinsamen Tochter verabschieden.

Jimi Blue über Schuld, Scham und zweite Chancen Im exklusiven Doppel-Interview auf Joyn spricht der Schauspieler offen wie nie über seine Zeit im Gefängnis. "Das Letzte, was sie hört, ist: Ich bin gleich da. Und dann hört sie einen Monat gar nichts", erzählt er bewegt. "Du kannst Kinder nicht anlügen und dann einfach nicht kommen." Was hat die Haft mit ihm gemacht? Spürt er Reue? Gibt es vielleicht sogar einen Neuanfang zwischen ihm und Yeliz? Und wie blickt er heute auf die gemeinsame Zeit zurück? Antworten liefert das Gespräch, das mit schonungsloser Ehrlichkeit überrascht.