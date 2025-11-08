Wildwechsel in den Reality-Alpen Wann läuft "Forsthaus Rampensau Germany" 2025? Sämtliche Sendetermine und Streaming-Infos Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Die Promis ziehen wieder ein: Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 13. November. Bild: Joyn/Nadine Rupp

Ab Donnerstag, 13. November 2025, beginnt die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.

Sendetermine: Kostenloses Streaming auf Joyn Die erste Folge der dritten Staffel ist ab Donnerstag, 13. November, um 0 Uhr kostenlos auf Joyn verfügbar. Danach erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen, die ebenfalls kostenfrei gestreamt werden können. So können Fans der Reality-Show jede Woche live am wilden Treiben im Forsthaus teilhaben.