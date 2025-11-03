Dinge verkaufen, ohne sie lagern, verschicken oder einkaufen zu müssen - das ist das Prinzip von Dropshipping. "Galileo" erklärt, wie lukrativ das Geschäftsmodell wirklich ist und welche Risiken es gibt.

Beim Dropshipping verkauft ein Online-Shop Produkte, ohne sie selbst auf Lager zu haben. Eine Bestellung wird weitergeleitet und direkt von Lieferant:innen oder Hersteller:innen versendet. Der Shop verdient durch Dropshipping an der Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis.

Wagnis oder Chance: Wie funktioniert Dropshipping?

Wenn du ins Dropshipping einsteigen willst, musst du zuerst ein interessantes Produkt finden - zum Beispiel Taschen, Kleidungsstücke oder Spielzeug. Auf die Suche gehst du bei Großhändlern in Fernost, die Artikel in großen Mengen günstig herstellen können.

Dann baust du einen Online-Shop, in dem du dein Produkt ansprechend präsentierst. Als Nächstes schaltest du Werbung für deine Zielgruppe auf Plattformen wie Instagram und Facebook.

Wenn jemand das Accessoire kauft, leitest du die Bestellung an den Hersteller weiter. Der verpackt und verschickt das Produkt direkt an die Kund:innen. Daher kommt auch der Name "Dropshipping": Du "droppst" das "Shipping", übernimmst den Versand also nicht selbst.

Für dich ist der finanzielle Einsatz zunächst gering: Du brauchst kein Lager und musst dich nicht um die Logistik kümmern. Und du musst keine Dinge auf Vorrat kaufen, auf denen du dann möglicherweise sitzenbleibst. Wenn es gut läuft, kannst du so bequem vom Sofa aus Geld verdienen. Alles, was du benötigst, ist ein Computer mit Internetanschluss. Dropshipper prahlen, dass sie auf diese Weise mehrere Tausend Euro pro Monat scheffeln können.

Allerdings gibt es auch einige Risiken. Denn du hast keinerlei Kontrolle über Verpackung, Versanddienstleister und Qualität der Produkte. Wenn etwas nicht passt oder schiefgeht, musst du Käufer:innen das Geld erstatten. Insgesamt hast du nur wenig Einfluss auf ihre Zufriedenheit. Im schlimmsten Fall - etwa bei minderwertiger Ware - musst du plötzlich Zehntausende Euro zurückzahlen. Außerdem sind die Margen eher gering, denn die Produkte sind meist billig - und Hersteller und Versandhändler wollen mitverdienen.

Aber es funktioniert trotzdem, sagt der selbst ernannte "President of Dropshipping", Mik Dietrichs, in der "Galileo"-Serie "How To Make Money Fast". So gut, dass er mittlerweile andere Dropshipper coacht.