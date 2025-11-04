Liegt es am Image? "Angespuckt und getreten": Darum ist Ex-GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann ausgewandert Aktualisiert: 08:48 Uhr von Malika Baratov Gisele Oppermann gehört zu den bekanntesten GNTM-Kandidatinnen. Seitdem hatte sie schon mehrere Auftritte in Reality-Shows. Bild: picture alliance / Stefan Gregorowius

Gisele Oppermann packt aus: Ihre Tochter Leni wurde in der Schule massiv gemobbt, und die 38-Jährige ist überzeugt, dass auch ihr eigenes TV-Image dazu beigetragen hat. In Brasilien wagt das Duo nun einen Neustart, doch der Weg dorthin war härter als gedacht.

+++ Update, 3. November 2025 +++ Gisele Oppermann (38) hat einen mutigen Schritt gewagt: Gemeinsam mit Tochter Leni (12) kehrte sie Deutschland den Rücken, um in Brasilien ganz neu anzufangen. Nun spricht das ehemalige GNTM-Model erstmals über die belastenden Gründe hinter der Auswanderung und über die ersten Hürden im neuen Leben. Der Hauptauslöser: Tochter Leni wurde in der Schule massiv gemobbt. "Meine Tochter wurde in der zweiten Klasse von einer Viertklässlerin angespuckt und getreten", berichtet Gisele. Immer wieder sei Leni zum Opfer von Mobbing geworden - eine Entwicklung, die Gisele auch mit ihrer eigenen öffentlichen Rolle in Verbindung bringt.

Gisele macht ihr Image für Lenis Mobbing mitverantwortlich Die Brasilianerin ist überzeugt, dass ihre Auftritte im Fernsehen und ihr oftmals emotionales Image dazu beigetragen haben könnten, dass Leni in der Schule zur Zielscheibe wurde. Die 38-Jährige polarisierte in den vergangenen Jahren immer wieder - sowohl bei "Germany's Next Topmodel" als auch im Dschungelcamp, wo sie für emotionale Ausbrüche bekannt wurde. "Ich weiß nicht, ob ich die Situation so dramatisch mache oder das Drama mich findet", sagt sie rückblickend. Für die Mutter war klar: Leni braucht Abstand zu all dem. Brasilien sollte zum geschützten Neustart werden. Doch der Weg dorthin war steinig. Ohne Ersparnisse war Gisele zunächst auf die Hilfe ihres Vaters angewiesen. Auch die Wohnungssuche erwies sich schwieriger als gedacht. Und beruflich lief es zunächst anders als erhofft: Statt das ehemalige Familienrestaurant zu managen, wurde sie erst einmal als einfache Angestellte eingesetzt. Inzwischen hat sich vieles stabilisiert: Der Reality-Star ist finanziell unabhängig, hat mit Leni ein eigenes Apartment und zeigt sich glücklicher denn je. "Das Leben hier ist viel lebenswerter", schwärmt sie. Auch Leni fühlt sich angekommen: "In Deutschland ist alles grau, hier ist alles grün. Es fühlt sich an wie eine Traumwelt." Für das Mutter-Tochter-Duo bedeutet der Umzug nicht nur eine neue Adresse, sondern die reale Chance auf ein Leben ohne ständige Angriffe und Negativschlagzeilen.

+++ Ursprüngliche Meldung vom 24. Juni 2025 +++ Sie hat in der 3. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" mit ihrem emotionalen Auftreten die Sympathie der Zuschauer:innen gewonnen. Nun hat Gisele Oppermann kurzerhand ihre Siebensachen gepackt und ist zusammen mit Tochter Leni ausgewandert. In ihrer Heimatstadt in Brasilien hat das Model noch ganz große Pläne. Erst kürzlich hatte sie im Interview mit der "Gala" erzählt, wie gut sie sich eingelebt habe.

Es fühlt sich an, als wäre ich endlich angekommen.

Vor allem das Wetter im Küstenort Jericoacoara habe es der 37-Jährigen total angetan. Auch wenn sich natürlich auch alles neu anfühlt. Gisele hat nie wirklich in Brasilien gelebt, da müsse man sich an einges gewöhnen: "Wenn andere Kakerlaken oder eine Echse sehen, ist das für sie normal. Ich habe richtige Angst vor den Viechern", erzählt sie lachend. Dafür gäbe es auch überall superleckeres, frisches Obst, ein Umstand, den sie nicht mehr missen möchte. Was Oppermann von einer Rückkehr nach Deutschland hält? Nach Eigenaussage käme das gar nicht infrage.

Das Thema Deutschland ist für mich abgeschlossen.

Selbst wenn alle Stricke reißen sollten, hat die Ex-GNTM-Kandidatin einen Plan. "Wenn es in Brasilien nichts wird, schauen wir, wohin es sonst gehen könnte", erzählt sie gechillt.

Sie zeigte bei jeder Challenge Emotionen Gisele Oppermann sorgte fast wöchentlich für einen tränenreichen Auftritt, sei es bei Tier-Shootings oder anderen Challenges. Das machte die gebürtige Brasilianerin zu einer besonderen Kandidatin. Bis zum sechsten Platz schaffte es die damals 21-Jährige bei "Germany’s Next Topmodel", doch ihr Ausscheiden bedeutete auch nicht das Ende ihrer Karriere. Neben ihren Einsätzen als Model, die sie auf die verschiedensten Laufstege der Welt reisen ließ, war sie auch in Reality-Formaten zu sehen. Ob im Dschungelcamp oder bei "Das große Promi-Büßen", überall konnte sie mit ihrer offenen Art ihre Fans begeistern.

