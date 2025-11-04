Familienplanung nach 1. Baby? Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm wird unerwartet deutlich

Mutter-Realität
In einer Instagram-Fragerunde schrieb Romina Palm ungewöhnlich offen über die Geburt ihrer Tochter und überraschte mit einer klaren Haltung zur künftigen Familienplanung.
Seit der Geburt ihrer Tochter sieht Romina Palm (26) vieles anders. In einer Instagram-Fragerunde stellte sich Ex-GNTM Kandidatin den Fragen ihrer 1,2 Millionen Instagram-Follower:innen zur Geburt ihrer Tochter und der weiteren Familienplanung. Konkrete Details wie Klinikname oder genaue Abläufe sparte sie aus. Doch bei den Themen, die ihr wirklich wichtig sind, ließ sie ihre Community ganz nah an sich heran.
Ein Tag, der bleibt
Die Geburt ihrer Tochter Hazel war für sie ein Wendepunkt: "Es war der schönste Tag meines Lebens". Und obwohl die Influencerin nach der Entbindung eine Phase des postnatalen Babyblues erlebte, blickt sie mit großer Freude auf diesen Moment zurück. Regelmäßig schaue sie sich noch das Video von der Geburt an, schrieb sie weiter und fügt hinzu: "Wir waren so ein starkes Team. Es war traumhaft."
Familienplanung ohne Druck
Bei all dem ganz offensichtlichen Glück über die neue Phase ihres Lebens kam natürlich die Frage auf, wann das nächste Kind geplant sei. Doch trotz aller überschwänglichen Muttergefühle scheint das derzeit kein Thema für das Model zu sein.
Sie habe erst kürzlich mit ihrem Partner und Hazels Vater Christian Wolf (30) darüber gesprochen. Mit ganz klarem Resultat: "Aktuell sehe ich (mein eigenes) Kind zwei noch ganz, ganz, ganz, ganz weit in der Zukunft." Es liegt auf der Hand: Offensichtlich möchte sich das Model erst einmal auf ihre Tochter Hazel konzentrieren.
