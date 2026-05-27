"Sie haben die ganze Staffel abgeliefert" GNTM-Insider David Lovric verrät: Wer im Finale wirklich die besten Chancen auf den Sieg hat Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kurz vor dem GNTM-Finale spricht Reality-Insider David Lovric exklusiv mit Joyn über seine Favorit:innen, unvergessliche Momente der 21. Staffel und die Chancen der Finalist:innen nach der Show.

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Die Favorit:innen im Finale: "Sie haben die ganze Staffel abgeliefert" Für David Lovric ist die Lage klar: Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt es für ihn jeweils eine Person, die besonders heraussticht. "Aktuell sind es Aurélie und Tony, sie haben die ganze Staffel abgeliefert und uns alle überzeugt", verrät er. Bei Aurélie spielt für ihn nicht nur die Leistung eine Rolle, sondern auch der persönliche Eindruck: "Aurélie durfte ich durch Zufall in der Kölner Innenstadt kennenlernen - sie hat mich auch menschlich sehr überzeugt." Tony kenne der Reality-Insider schon länger: "Ich wünsche ihm das Beste. Es wäre toll, ihm diese Sichtbarkeit zu geben - und er hat ja auch oft stark abgeliefert."

Warum es für Anna und Daphne schwieriger wird Für die anderen weiblichen Finalistinnen sieht David die Chancen etwas kritischer. Anna sei ihm "einfach zu unsicher" gewesen: "Sie hatte genug Zeit, in den letzten Wochen stärker und selbstsicher zu werden. Das 'Pick-me-Girl' muss sie nicht mehr sein." Daphne hingegen habe ihn zuletzt nicht mehr komplett abgeholt - trotz ihres offensichtlichen Talents:

"Sie ist echt krass, auch was Tanzen und Co. angeht. Vielleicht kommt hier noch der große Twist!"

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Karriere nach GNTM: Wer hat langfristig die besten Chancen? Der Sieg allein garantiert noch keine Karriere - das weiß auch der GNTM-Kenner. Davids Prognose fällt dennoch klar aus: Während er Ibo ganz klar auf den großen, internationalen Laufstegen sieht, bringt Aurélie für ihn beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche kommerzielle Karriere mit: "Sie wird ein echter Commercial-Model-Profi." Und auch Tony traut er eine vielseitige Zukunft zu: Er werde "neben dem Modeln in der nächsten Joyn-Show ordentlich Gas geben", ergänzt der Influencer augenzwinkernd - "hoffentlich in der gleichen Show wie ich!" Für Godfrey sieht David die Zukunft differenzierter: "Er wird es schwer haben. Vielleicht kann er im Ausland gute Jobs landen, aber in der deutschen TV-Landschaft kommt sein Mindset bei vielen nicht gut an."

Hollywood-Stars im Finale: "Iconic!" Jetzt steht erst einmal das große Finale an. Und das verspricht, nicht nur modeltechnisch, sondern auch musikalisch und modisch ein Highlight zu werden. Besonders auf zwei Namen freut sich David: "Demi Lovato und Nicole Scherzinger sind iconic und liefern hoffentlich starke Live-Performances." Neben dem Walk von Vorjahres-Siegerin Daniela Djokic sorgen auch die Designer von Dsquared für Vorfreude bei dem Reality-Star: "Ihre Looks sind immer sehr hot, aber auch tricky für den Runway - eine tolle Challenge!" Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: "Ich bin trotzdem traurig, dass ich nicht live dabei sein durfte."

Unvergessliche Momente der 21. Staffel Rückblickend gibt es für David gleich zwei Highlights, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind: Zum einen Daphnes überragende Choreo beim Demi-Lovato-Walk in Folge 19, "aber auch der Drama-Moment von Godfrey und Tony auf dem Schrottplatz. Pures Entertainment!"

Doch während der Influencer auf die ikonischsten Momente der aktuellen Staffel zurückblickt, richtet sich sein Blick längst auch nach vorn. Denn mit dem nahenden Finale stellt sich nicht nur für die Kandidat:innen die Frage nach der Zukunft - sondern auch für ihn selbst.

GNTM 2027: Comeback oder neue Wege? Ob er es ein drittes Mal wagt? Die Bewerbungsphase für GNTM 2027 läuft bereits - und David ist noch unentschlossen: "Aktuell debattiere ich noch mit mir selbst, ob ich es versuchen soll oder mich auf andere Projekte konzentriere." Ganz ausgeschlossen ist ein Comeback aber nicht - nur vielleicht in einer anderen Rolle: "Ich hätte Lust, dabei zu sein - vielleicht als Experte bei einer Social-Media-Challenge oder in der Presse-Episode." Und abseits vom Rampenlicht? Da läuft es offenbar ebenfalls gut: "Privat ist viel Positives passiert. Vielleicht konzentriere ich mich erst mal auf die Liebe." Ob auf dem Laufsteg, im TV oder hinter den Kulissen: David Lovric bleibt ein spannender Beobachter des GNTM-Universums. Und eines ist sicher: Das Finale der 21. Staffel verspricht große Emotionen, starke Performances und vielleicht die ein oder andere Überraschung.

Wen Heidi Klum zu Germany's Next Topmodel 2026 kürt, siehst du am Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.