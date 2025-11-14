Großer Schock! Vorschau für "Grey’s Anatomy": Diese Serienfigur stirbt beim Start von Staffel 22 Aktualisiert: Vor 12 Minuten von teleschau Dr. Monica Beltran (Natalie Morales) ist noch nicht allzu lange bei "Grey's Anatomy" - jetzt trifft sie bereits ein schweres Serien-Schicksal. Bild: ABC

Die 22. Staffel "Grey's Anatomy" ist in den USA bereits angelaufen. Fans können sich auf neue spannende Handlungsstränge im Grey Sloan Memorial Hospital freuen - und müssen sich direkt von einem beliebten Charakter verabschieden. Es steht fest, wer die verheerende Explosion aus dem Staffel-21-Finale nicht überlebt hat.

ACHTUNG, SPOILER-ALARM!

Dieser Artikel verrät dir Details aus Staffel 22 von "Grey's Anatomy", die voraussichtlich erst im Frühjahr 2026 in Deutschland verfügbar sein wird.

Was passiert im Grey Sloan Memorial? "Grey's Anatomy" jetzt auf Joyn streamen

Erster Trailer zu Staffel 22: So geht es in "Grey's Anatomy" nach dem Cliffhanger weiter Bereits am 9. Oktober feiert die 22. Staffel von "Grey’s Anatomy" Premiere in den USA. Mit einem packenden Trailer stimmt ABC auf die neuen Folgen ein. Im Finale der 21. Staffel von "Grey’s Anatomy" erschütterte eine gezielt herbeigeführte Gasexplosion die Operationssäle des Grey Sloan Memorial. Der Trailer knüpft genau an diesem Cliffhanger an. Unklar bleibt, was mit denen passiert ist, die zuletzt in der Nähe der OP-Säle zu sehen waren: darunter Bailey (Chandra Wilson), Jules Millin (Adelaide Kane), Monica Beltrán (Natalie Morales) und Link (Chris Carmack). Zu sehen ist Ben (Jason George), der verzweifelt nach seiner Ehefrau Bailey sucht. Link hingegen bleibt verschwunden, nachdem Jo (Camilla Luddington) ihm ihre Schwangerschaft offenbart hatte. Angedeutet wird, dass eine dem Ärzteteam nahestehende Person ums Leben gekommen sein könnte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie geht es nach der Explosion im Krankenhaus weiter? Spannung und Dramatik sind also vorprogrammiert. Die Figur, deren Schicksal mit dem Finale der 21. Staffel am meisten in der Schwebe blieb, war Atticus Lincoln. Die von Chris Carmack gespielte Figur hatte den Cliffhanger nämlich ausgelöst. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass er stirbt, aber er wird wahrscheinlich zu Beginn der 22. Staffel zumindest schwer verletzt sein. Carmack hielt sich bisher sehr bedeckt, was den Status seiner Figur in der neuen Staffel angeht. In einem Interview mit der Zeitschrift "Women's World" sagte der Schauspieler im Juni: "Ich weiß nicht, was ich erzählen kann, weil ich noch nichts weiß. Moment, jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich noch keinen Anruf bekommen, in dem es heißt: 'Wir sehen uns im Juli.'" Auch in der 22. Staffel von "Grey’s Anatomy" stehen die turbulenten Beziehungen am Grey Sloan Memorial Hospital im Mittelpunkt - und davon gibt es reichlich. Simone (Alexis Floyd) hat sich gerade mit Lucas (Niko Terho) versöhnt, da taucht plötzlich Trevor Jackson als neuer Praktikant auf - der Mann, mit dem sie zuvor eine flüchtige Affäre hatte. Auch bei Jules (Adelaide Kane) geht es emotional hoch her: Sie stellt Winston (Anthony Hill) wegen seiner Entscheidung zur Rede, sie nach aufkommenden Gefühlen aus dem Dienst entlassen zu haben. Teddy (Kim Raver) zieht klare Grenzen gegenüber Owen (Kevin McKidd): Nach einer riskanten Herz-OP an der Frau, mit der er während ihrer kurzen offenen Beziehung eine Affäre hatte, ist sie es leid, ihr Leben immer wieder seinem anzupassen.

Wer in der ersten Folge der neuen Staffel tatsächlich ums Leben gekommen ist Im Grey Sloan Memorial Hospital ist niemand sicher - und so ist nach dem Start der 22 Staffel in den USA nun endlich klar, wer die Cliffhänger-Explosion nicht überlebt hat. Überraschung: Vom schwerverletzten Dr. Atticus Lincoln (Chris Carmack) müssen sich die Fans nicht verabschieden! Dr. Monica Beltran (Natalie Morales) hingegen konnte leider nicht gerettet werden. Die Ärztin, die zur Zeit der Explosion zusammen mit Dr. Jules Millin (Adelaide Kane) einen schwierigen Eingriff an einem Kind vornahm, wurde lebensbedrohlich verletzt - und starb noch, bevor das Rettungsteam sie finden konnte. "Ich wollte niemanden töten", gesteht Showrunnerin Meg Marinis gegenüber "The Hollywood Reporter". Dass jeder die Explosion überlebt, wäre jedoch nicht realistisch gewesen, erklärt sie. Marinis selbst hätte beim Serientod von Beltran geweint - nicht jedoch Schauspielerin Natalie Morales. Diese hatte ihren anstehenden Serientod bereits erwartet und nahm die Ankündigung positiv auf:

Ich war nicht allzu überrascht, aber ich war überrascht und auch begeistert, einen großen, dramatischen "Grey's Anatomy"-Tod zu bekommen. Das schien Spaß zu machen. Natalie Morales

"Im Gegensatz zu mir ist sie wirklich professionell! Sie hat es geliebt, Teil der Show zu sein, versteht jedoch Storytelling", verrät die Showrunnerin.

"Grey's Anatomy" Staffel 22: Ellen Pompeo und beliebte Stars kehren zurück "'Grey's Anatomy' Staffel 22 wird 18 Folgen umfassen", wie das US-Branchenmagazin "Deadline" bereits verkündet hatte. Doch die wichtigste Frage ist wohl, ob und in welcher Form Ellen Pompeo wieder ins Grey Sloan Memorial Hospital zurückkehren wird. Und auch darauf gibt es bereits eine Antwort.