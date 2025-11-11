"Ich weiß nicht, ob ich bereit bin" Gefühlschaos vor "Hochzeit auf den ersten Blick": Bekommt Braut Sarah heute kalte Füße? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca A., Nicholas V. Hochzeit auf den ersten Blick So kann geheiratet werden: "Ich fühle mich unendlich wohl" Videoclip • 08:57 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Nur noch weniger Augenblicke, bis sich Sarah und Martin zum ersten Mal im Standesamt gegenüberstehen. Oder doch nicht? Kurz vor ihrer Trauung in der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel scheint die 40-Jährige kalte Füße zu bekommen.

Das Outfit sitzt - doch plötzlich wird Braut Sarah bange In Folge 3 steht für Sarah und Martin die große Styling-Frage an. Beim Brautkleid ist Sarah schnell hin und weg: "Das schlichte Kleid ist genau mein Kleid", schwärmt Sarah. Auch Martin will Eindruck machen: "Ich will so auf sie wirken, dass sie auf den ersten Blick von mir begeistert ist", gesteht er - und hofft auf einen echten Wow-Moment. Seine Schwester ist jedenfalls überzeugt: Der Anzug sitzt perfekt, und der emotionale Augenblick rührt sie zu Tränen. Und auch bei Sarah fließen erste Tränen: Als sie ihr Kleid anprobiert, wird ihr plötzlich klar, wie nah der große Tag wirklich ist. Doch so kurz vor der Eheschließung, gesteht sie, sie habe das Gefühl, "die Nerven zu verlieren".

Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Sarah, kurz vor der "Hochzeit auf den ersten Blick"

+++ Original-News +++ Für Sarah und Martin beginnt ein aufregendes Abenteuer: Die beiden Singles wagen sich auf die Suche nach der Liebe - und das auf den ersten Blick! Sarah, die sportliche und zielstrebige wissenschaftliche Mitarbeiterin, ist seit sieben Jahren Single und hofft, endlich einen liebevollen Partner zu finden und mit ihm vielleicht eine Familie zu gründen. Auch Apotheker Martin ist bereit für die Ehe. Er beschreibt sich selbst als liebevoll und verlässlich und sehnt sich nach der körperlichen und emotionalen Nähe, die eine Partnerschaft mit sich bringt.

Ein perfektes Match? Auf dem Papier scheinen Sarah und Martin gut zusammenzupassen. Beide sind intelligent, gewissenhaft, zielstrebig und beruflich erfolgreich. Zudem haben beide einen eher ruhigen Charakter. Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn sieht noch einen weiteren vielversprechenden Aspekt: "Was mit größter Wahrscheinlichkeit auch hilft, ist, dass sie sich optisch beide sehr gut gefallen werden. [...] Es ging beim Workshop schon hervor." Trotz des vielversprechenden Potenzials gibt es auch Herausforderungen. Martin fällt es manchmal schwer, seine Emotionen zu zeigen. Dadurch könnte sich die selbstreflektierende Sarah schnell verunsichert fühlen. Laut den Expert:innen bräuchte der introvertierte Martin eine Frau, die die Initiative ergreift und ihn aus der Reserve lockt. Kann Sarah diese Rolle übernehmen? Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Martins emotionale Stabilität könnte Sarah die nötige Sicherheit geben, die ihr bisher fehlte.

Das Fazit der Expert:innen Die Expert:innen sehen in Sarah und Martin ein Paar mit großem Potenzial, betonen jedoch, dass das Paar in der Anfangszeit möglicherweise zusätzliche Unterstützung und Vermittlungsgespräche benötigt, um die anfänglichen Hürden zu überwinden. Wie werden Sarah und Martin reagieren, wenn sie sich zum ersten Mal auf dem Standesamt begegnen? Das siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.