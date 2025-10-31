Nach Folge 2 "Hochzeit auf den ersten Blick": Welche Paare bleiben zusammen? Fans haben eine klare Meinung Aktualisiert: 31.10.2025 • 09:21 Uhr von Hannah S. Lina und Daniel, Marc und Marco sowie Michelle und Marlon (v.l.) haben bereits geheiratet. Bild: Joyn/ Markus Hertrich

Liebe, Glück oder Tränen? Die 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" verspricht wieder alles! Die User:innen in der Joyn-App haben bereits entschieden, wer ihrer Meinung nach das große Los gezogen hat. Hier geht's zu den Prognosen.

+++ Update, 29. Oktober 2025 +++

Zuschauer:innen-Orakel: Das sagen die Votings! Erstmals können die Zuschauer:innen in dieser Staffel über die Joyn-App abstimmen, welche Paare ihrer Meinung nach eine gemeinsame Zukunft haben. Die Umfrage zu Michelle und Marlon sowie Lina und Daniel läuft bereits seit Folge 1. Nach Folge 2 (Stand: Mittwoch, 29. Oktober, 9 Uhr) zeichnet sich ein klares Bild ab: Laut den Joyn-App-User:innen sehen rund 75 Prozent keine rosige Zukunft für Michelle und Marlon. Grund dafür ist wohl die wachsende Distanz, die sich seit Beginn ihrer Hochzeitsreise andeutet. Bei Lina und Daniel sind sich die User:innen dagegen weiterhin mit etwa 81 Prozent sehr sicher, dass die Ehe halten wird. Die beiden scheinen seit Folge 1 kaum die Augen voneinander lassen zu können.

Spannend wird es auch bei Marc und Marco, dem neuesten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar. Hier gehen die Meinungen auseinander. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Joyn-App-User:innen glaubt an die Ehe, während 51 Prozent skeptisch sind. Ein angeteaserter Streit zu Beginn ihrer Hochzeitsreise könnte der Grund sein. Ob und wie die beiden diesen überwinden, erfährst du in Folge 3.

Wie es mit den Paaren weitergeht, siehst du immer dienstags um 20:15 Uhr bei "Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Original-News vom 22. Oktober 2025 +++ Am Dienstag, 21. Oktober, war es endlich so weit: Die neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat begonnen. Zwölf mutige Singles wagen erneut den großen Schritt ins Ungewisse und heiraten völlig Fremde - allein auf Basis der professionellen Einschätzung der Matching-Expert:innen Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer und Markus Ernst. Die erste Folge der neuen Staffel startete mit gleich zwei Hochzeiten. Sowohl Marlon und Michelle als auch Lina und Daniel trafen im Standesamt zum ersten Mal aufeinander. In zwei romantischen Zeremonien gaben sich die Paare das Ja-Wort.

Zuschauer:innen-Votings In diesem Jahr gibt es eine Neuerung bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Die Zuschauer:innen haben zum ersten Mal die Möglichkeit, in der Joyn App abzustimmen, welches Paar ihrer Meinung nach weiterhin verheiratet bleiben wird. Die Ergebnisse nach den ersten beiden Hochzeiten zeigen (Stand: Mittwoch, 22. Oktober, 9 Uhr), dass knapp 74 Prozent der Joyn-App-User:innen nicht daran glauben, dass die Ehe von Michelle und Marlon das Experiment bestehen wird. Diese Einschätzung könnte möglicherweise auf Michelles kurzen Moment des Zögerns im Standesamt zurückzuführen sein.

Ganz anders wird die Verbindung zwischen Lina und Daniel wahrgenommen. Nicht nur zwischen den beiden scheint der Funken bei der Trauung übergesprungen zu sein, auch die Joyn-App-User:innen sind ganz vernarrt in das Paar, so scheinen sich etwa 82 Prozent sicher zu sein, dass diese Ehe von Bestand ist.

Ob die Zuschauer:innen mit ihrer Einschätzung recht behalten und ob Michelle und Marlon alle Zweifel aus dem Weg räumen, siehst du im Laufe der aktuellen Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" jeden Dienstag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Wie siehst du die Zukunft der Paare? Teile deine Einschätzung jetzt in der Joyn App!