Heute im TV: Das sind die Singles von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

Aktualisiert:

von Nicholas V.

Sie wollen neben neun anderen die "Hochzeit auf den ersten Blick" dieses Jahr wagen (v. l.): Marén, Marlon und Lina.

Bild: Joyn / Markus Hertrich

Zwölf Singles, ein Traum: Wer findet bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sein ganz persönliches Happy End? Diese mutigen Teilnehmer:innen wagen das Liebes-Experiment in 2025.

Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet!

Sportskanone Daniel und DIY-Queen Lina - passt das zusammen? Für wen schlägt das Herz von Revolverheld-Fangirl Julia, wenn sie "Halt dich an mir fest" summt? Wohin führt die Leidenschaft des Musical-Darstellers Marc - etwa zum ehrgeizigen Kommissar-Anwärter Marco? Und wer landet an der Seite von Cheerleaderin Michelle?

Zwölf neue Singles für Staffel 12

Amor, aufgepasst! Seit Dienstag, 21. Oktober, immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, wagen zwölf mutige Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" erneut das wohl romantischste und größte Liebes-Experiment im deutschen Fernsehen. Doch welches Paar entpuppt sich als Seelenverwandtschaft - und bei wem bleiben die Schmetterlinge vielleicht aus? Wer sagt am Ende voller Überzeugung "Ja" - und wer könnte ins Grübeln geraten?

Die Chancen stehen gut, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann. Denn für die Matches in Staffel 12 sind auch diesmal die versierten Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst verantwortlich.

Diese Frauen sind bereit für die ganz große Liebe

Mutige Herzen für ein neues Abenteuer! In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" stellen sich fünf Single-Frauen dem Liebes-Experiment. Sie alle sind bereit, ihr Herz zu öffnen und mit einem noch unbekannten Partner den Bund fürs Leben einzugehen:

  • Julia (28) aus Hamburg

  • Lina (26) aus Kiel (Schleswig-Holstein)

  • Marén (60) aus Lilienthal (Niedersachsen)

  • Michelle (24) aus Kornwestheim (Baden-Württemberg)

  • Sarah (40) aus Neuenrade (Nordrhein-Westfalen)

Alle Single-Frauen in der Galerie-Übersicht

  • An ihrer Seite wünscht sich Julia (28, Hamburg) einen Mann auf Augenhöhe, mit dem sie eine eigene Familie gründen kann.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Lina (26, Kiel) ist ein absoluter Familien-Mensch und möchte irgendwann eigene Kinder haben.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Marén (60, Lilienthal) hat zwei erwachsene Kinder und schon mehrere Enkelkinder. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" will sie endlich ihr Liebes-Glück finden.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Michelle (24, Kornwestheim) wünscht sich einen Partner, der genauso sportbegeistert und ehrgeizig ist wie sie und ihre Träume gemeinsam mit ihr lebt.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Sarah (40, Neuenrade) wünscht sich einen Mann, der ihren sportlichen und ernährungsbewussten Lebensstil teilt.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

Die Männer in Staffel 12

Zu den fünf Single-Frauen gesellen sich sieben Single-Männer, die ebenfalls auf die ganz große Liebe hoffen. Aber Achtung, es wird spannend! Denn in dieser Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt es eine Premiere: Zum allerersten Mal werden zwei Männer miteinander gematcht. Wer sich diesem mutigen Experiment stellt:

  • Daniel (31) aus Untergruppenbach (Baden-Württemberg)

  • Frank (61) aus Hannover (Niedersachsen)

  • Julian (30) aus dem Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen)

  • Marc (40) aus Hamburg

  • Marco (30) aus Münchwies (Saarland)

  • Marlon (30) aus Überlingen (Baden-Württemberg)

  • Martin (36) aus Lübben (Brandenburg)

Die Single-Herren in der Galerie-Übersicht

  • Daniel (31, Untergruppenbach) ist ein zuverlässiger und loyaler Zeitgenosse, dem Ordnung sehr wichtig ist. Wird er auf sein perfektes Match bei "Hochzeit auf den ersten Blick" treffen?

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Als Hobby hat Frank (61, Hannover) vor ein paar Jahren die Schauspielerei entdeckt - dafür hat er sogar einen Kurs besucht.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Eine naturverbundene Frau, die kinderlieb und warmherzig ist, wäre Julians (30, Ruhrgebiet) Traum-Vorstellung.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Marcs (40, Hamburg) Traum-Mann sollte offen und harmoniebedürftig sein. Er wünscht sich einen Austausch auf Augenhöhe.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Marco (30, Münchwies) ist ein humorvoller, kommunikativer Mensch. Er unternimmt gerne etwas mit seinen Freund:innen und ist bei actionreichen Erlebnissen immer mit am Start.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Marlon (30, Überlingen) wünscht sich eine liebevolle und einfühlsame Frau, deren Herz er erobern darf.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

  • Martin (36, Lübben) legt bei seinem Gegenüber Wert auf Selbstsicherheit und eine starke Meinung.

    Bild: Joyn / Markus Hertrich

Wer wurde mit wem gematcht?

Die Spannung steigt: Welche Singles hat das Expert:innen-Team nach wissenschaftlichen Kriterien zum perfekten Match erklärt?

Die Antwort gibt es in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" ab 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

