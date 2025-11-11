Das ist der Grund
Nicht mehr Köhldorfer: So heißt die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin jetzt
Aktualisiert:von Nicholas V.
Aufmerksame Fans haben es längst bemerkt: Dr. Sandra Köhldorfer hat ihren Nachnamen abgelegt! Warum die Matching-Expertin in der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel trotzdem noch mit ihrem alten Namen auftritt und was der Wechsel für sie persönlich bedeutet, erfährst du hier.
Dr. Sandra Köhldorfer ist wieder im Einsatz!
Auch in diesem Jahr ist Dr. Sandra Köhldorfer im Auftrag der Liebe unterwegs und begleitet bei "Hochzeit auf den ersten Blick" mutige Singles auf dem Weg zu ihrem ganz persönlichen Liebes-Glück.
Die Matching-Expertin selbst hat diesen Sommer ihr privates Glück gekrönt: mit einer traumhaften Hochzeit auf dem Grazer Schlossberg! Und das Beste: Die schönsten Momente dieses romantischen Ereignisses gibt es für alle Fans in einer exklusiven Bonus-Folge zur neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel auf Joyn.
Hier die Bonus-Episode auf Joyn streamen:
Von Köhldorfer zu Bank
Was Dr. Sandra Köhldorfer uns damals voller Stolz in einem Exklusiv-Interview ankündigte, wurde an ihrem großen Tag Realität: Sie nahm den Nachnamen ihres Mannes Ryan an! Seit dem 8. August 2025 heißt sie Dr. Sandra Bank - und tritt auch beruflich unter diesem Namen auf.
Mir ist wichtiger, dass es zu mir passt und sich stimmig anfühlt.
Viele Zuschauer:innen werden sich daher fragen: Warum ist die Matching-Expertin in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick", die seit dem 21. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn läuft, noch unter ihrem alten Namen zu sehen?
Darum tritt Dr. Sandra Bank bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 noch mit ihrem Mädchen-Namen auf
Die Antwort ist ganz einfach: Die Dreharbeiten zur 12. Staffel fanden vor Dr. Sandra Banks Hochzeit statt. Bei einer so aufwendigen Produktion wie "Hochzeit auf den ersten Blick" vergeht von Drehstart bis zur Ausstrahlung viel Zeit - und zum Zeitpunkt der Aufzeichnungen trug die 43-Jährige noch ihren Mädchen-Namen Köhldorfer. Logischerweise tritt sie deshalb im Rahmen der neuen Staffel noch mit diesem Namen auf.
Neue Staffel mit neuen, mutigen Singles
Erneut hoffen zwölf Singles auf ihr großes Liebes-Glück bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025. Amor zückt seine Pfeile wieder ab dem 21. Oktober - immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
