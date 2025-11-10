Letztes Match in Staffel 12 Schock bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 - "Ich kenne ihn": Werden Marén und Frank sich dennoch das Jawort geben? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Hannah S. Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Marén und Frank wollen das herausfinden. Bild: Joyn/ Markus Hertrich

Kriminal-Beamter Frank und Einzelhandels-Kauffrau Marén bilden das letzte Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025. Doch dann die Erkenntnis - sie kennen sich bereits! Werden sie dennoch Ja sagen?

+++ Update, 7. November 2025 +++ Die Spannung steigt! In Folge 4 zeigt sich bei Marén und Frank kurz vor dem alles entscheidenden Moment, dem ersten Aufeinandertreffen auf dem Standesamt, ein Wechselbad der Gefühle. Frank kämpft mit der Nervosität. Er fand in der Nacht vor der Hochzeit kaum Schlaf und war bereits ab 3:24 Uhr hellwach. Ganz anders hingegen seine zukünftige Braut Marén. Sie berichtet von einem erholsamen Schlaf und sprüht vor freudiger Aufregung: "Ich hab gar keine Sorge, überhaupt keine. Weil ich mich so auf dieses Experiment freue und ich mich da so drauf einlasse. Ich bin so glücklich, hier zu sein." Im Laufe der Vorbereitungen am Hochzeitsmorgen holt die Nervosität dann auch Marén ein. Sie fragt sich, wie es ihm wohl geht und ob er aufgeregt sei. Und auch Frank ist in Gedanken bei seiner Braut. Genaue Vorstellungen von seiner Zukünftigen hat er allerdings nicht und wünscht sich auch keine: "Also, ich hab null Vorstellungen, was da kommt, im äußeren Erscheinungsbild. Und ich will das auch nicht. Da kommt jetzt durch die Tür eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die offen ist, die liebevoll ist […] Und das ist das, was es ausmacht. Und nicht, sie hat die Haare blond oder grün oder rot oder gelb. Das ist gar nicht wichtig." Kurz vor dem großen Moment steigen Vorfreude, aber auch Nervosität bei beiden weiter an: "Meine größte Angst ist natürlich, dass ich auf Ablehnung treffe", gesteht Frank. Und während Marén diese Angst teilt, ist sie dennoch optimistisch gestimmt: "Drei Experten und ein ganzes Team dahinter haben uns den Weg geebnet und wir haben es jetzt in der Hand, […] daraus was zu machen". Das sieht Frank ganz ähnlich: "Sei, wie du bist, kann ich nur sagen. Und wenn ich das schaffe, und sie das schafft, dann wächst das schon zusammen".

"Ich kenne ihn!" Und endlich ist es so weit: Maren schreitet freudig strahlend auf ihren Bräutigam zu. Doch dann der große Schock: "Ich kenne ihn", gibt Marén überrascht lachend zu, nachdem sie ihren Bräutigam zu Gesicht bekommt. "Ich war ein bisschen sprachlos, muss ich sagen", gesteht auch Frank.

Kommt es zu einem Ja zwischen Frank und Marén? Bild: Joyn/Markus Hertrich

Welch eine Sensation bei "Hochzeit auf den ersten Blick - das Paar kennt sich bereits! Bedeutet dies das Ende des Experiments für Marén und Frank? Ob es trotzdem zu einer Hochzeit kommt und woher die beiden sich kennen, erfährst du in Folge 5 von „Hochzeit auf den ersten Blick".

+++ Update, 4. November 2025 +++ Jetzt wird es ernst! In der neuen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" lernen die Zuschauer:innen endlich Marén und Frank persönlich kennen und erfahren, was die beiden Singles sich von ihrem Partner fürs Leben erhoffen.

Marén und Frank: Expert:innen matchen das letzte Paar in Staffel 12 Frank beschreibt sich selbst als empathischen, hilfsbereiten und überpünktlichen Mann, der sich eine gepflegte, herzliche Partnerin wünscht, mit der er die Welt entdecken und den Lebensabend genießen kann. "In meiner neuen Beziehung habe ich mir vorgenommen, über meine Gefühle zu sprechen", verrät er ehrlich. "Das war in meinem Jahrgang nicht so verbreitet - das musste ich erst lernen." Marén hingegen sprüht nur so vor Lebenslust: Sie ist besonders abenteuerfreudig und immer für ihre Mitmenschen da. Jahrelang hat sie glücklich allein gelebt, spürt nun jedoch, dass sie wieder Nähe möchte. "Jetzt merke ich so langsam: Ich will mein Bett nicht mehr alleine vollkrümeln", gesteht sie. Als die Expert:innen verkünden, dass Marén und Frank ein Match sind, ist die Begeisterung groß: Beide strahlen und blicken dem großen Tag voller Vorfreude entgegen.

Schau dir das Matching von Marén und Frank in Folge 3 an: Ganze Folge Hochzeit auf den ersten Blick Enttäuschung bei Julia: Julian entspricht nicht ihren Erwartungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 04.11.2025 • 118 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ob sie tatsächlich füreinander geschaffen und aus ihnen vielleicht das neue Traumpaar der diesjährigen Staffel wird, siehst du in der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Original-News +++ Das Rätsel ist gelöst: Alle Paare der 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" stehen fest. Obwohl Frank und Marén zu Beginn der aktuellen Staffel noch nicht im Fokus stehen, dürfte aufmerksamen Zuschauer:innen nicht entgangen sein, dass sie mit der Verkündung aller anderen Matches das letzte Paar sein müssen.

Sind Marén und Frank ein perfektes Match? Frank ist Beamter im Kriminaldienst, zweifacher Vater und ein echter Tausendsassa. Ob Pilgern, Gerätetauchen, Schauspiel oder Motorradfahren - der 61-Jährige liebt es, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sein neuestes Projekt: die große Liebe. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sucht er endlich die Frau, bei der er sich zu Hause fühlen kann. Marén ist Einzelhandels-Kauffrau und ebenso unternehmungslustig wie Frank. Ob Sport, Fallschirmspringen oder eine entspannende Klangschalen-Meditation - Marén begegnet dem Leben mit Begeisterung. Als Zweifach-Mama wünscht sie sich nun bei "Hochzeit auf den ersten Blick" eine Beziehung, die ihr endlich das Gefühl gibt, angekommen zu sein. Mit ihren vielen Gemeinsamkeiten scheinen Marén und Frank wie füreinander geschaffen. Ob sich die Einschätzung der Expert:innen bewahrheitet und aus den beiden ein glückliches Paar wird, siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.