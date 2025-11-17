"Ein Moment für die Ewigkeit" "Hochzeit auf den zweiten Blick": So feiern Dennis und Larissa ihr Liebes-Jubiläum! Aktualisiert: Vor 39 Minuten von Nicholas V., Tina Lilian Hochzeit auf den zweiten Blick Nach Höhen und Tiefen: Geben sich Larissa und Dennis das Ja-Wort? Videoclip • 07:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Weg war holprig, doch die "Hochzeit auf den zweiten Blick" wurde nie infrage gestellt: Larissa und Dennis feiern ihr erstes Ehe-Jahr. Dieses besondere Jubiläum zelebrierte das Traumpaar mit einer ganz besonderen Aktion.

+++ Update, 17. November 2025 +++

Larissas und Dennis' "Hochzeit auf den zweiten Blick": "Ein Moment für die Ewigkeit" Ein Jahr voller Liebe und gemeinsamer Erlebnisse liegt hinter ihnen: Larissa und Dennis feiern ihren den ersten Jahres-Tag ihrer freien Trauung bei "Hochzeit auf den zweiten Blick" auf Kreta. "Ein Moment für die Ewigkeit", schwärmte die 30-Jährige jetzt auf Instagram und ließ ihre Follower:innen an den schönsten Bildern ihres großen Tages teilhaben. In ihrem Post beschreibt sie diesen als "voller echter Gefühle, voller Aufregung, Liebe und diesem schönen Wissen, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen wollen". Larissa erinnert sich: "Wenn ich zurückdenke, sehe ich uns zwei Menschen, die einfach 'wir' waren - ehrlich, nahbar, verbunden. Und genau das macht unsere Geschichte für mich so kostbar."

"Heute haben wir etwas Besonderes gemacht" Um ihr erstes gemeinsames Jahr gebührend zu feiern, hatten sich Larissa und Dennis etwas Besonderes einfallen lassen. Einen ersten Hinweis gab Larissa in ihrer Story: Sie im Brautkleid, lässig mit einem Blazer kombiniert, er im weißen Hemd am Steuer. "Heute haben wir etwas Besonderes gemacht", ließ sie ihre Follower:innen wissen. Die Auflösung folgte wenig später in Form von Bildern: Larissa und Dennis hatten sich für ein spektakuläres After-Wedding-Shooting entschieden. In ihrer Story teilte Larissa zwei Beiträge der Fotografin, die wundervolle und authentische Momente des Paares einfing. Trotz des widrigen Wetters, wie die Fotografin verriet: "Regen? Egal! Unser After-Wedding-Shooting heute war einfach magisch. Das Paar hat so toll mitgezogen - pure Freude, echte Momente. Liebe lässt sich eben nicht aufhalten!"

Larissa und Dennis feiern ihr erstes "Hochzeit auf den zweiten Blick"-Jubiläum mit einer besonderen Aktion. Bild: Instagram / larissa.liebt.dennis / shylagraphy

Wir wünschen Larissa und Dennis weiterhin eine wundervolle Reise voller Liebe und Glück. Für alle, die von ihrer Geschichte inspiriert sind: Alle Folgen von "Hochzeit auf den zweiten Blick" stehen zum kostenlosen Streamen auf Joyn bereit. Nicht verpassen: Die 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" begleitet aktuell sechs neue, mutige Paare auf ihrem Weg. Jeden Dienstag um 20:15 Uhr in SAT.1 - und jederzeit kostenlos auf Joyn.

+++ Update, 12. August 2025 +++

Aus Worten werden Taten, aus Träumen wird Realität Sie waren die Überraschung schlechthin bei "Hochzeit auf den zweiten Blick": Nach einer turbulenten Verlobungszeit starteten sie als eines der stabilsten Paare in die Ehe. Und bei der Reunion verkündeten sie voller Freude: Im Juli wird groß geheiratet - mit allen, die ihnen wichtig sind, um ihre Freude und ihr Glück zu teilen!

"Unser schönstes Versprechen" Und sie haben Wort gehalten. "Am 19.07.2025 haben wir unser schönstes Versprechen gegeben", verkündeten Larissa und Dennis mit einem berührenden Schwarzweiß-Foto ihrer standesamtlichen Trauung im Stadtpark Lahr. Die Worte unter dem Bild sprechen Bände: "Mit einem Ja begann unser für immer - Hand in Hand, Herz an Herz, bereit für jedes Kapitel, das vor uns liegt. Dieser Tag bleibt für immer in unseren Herzen."

Aus dem Liebes-Experiment ist eine wundervolle Zukunft für die beiden geworden. Herzlichen Glückwunsch! Alle Folgen von "Hochzeit auf den zweiten Blick" kannst du jetzt kostenlos auf Joyn streamen.

+++ Update, 30. Juli 2025 +++ Das folgende Update bezieht sich auf die Folge 13 von "Hochzeit auf den zweiten Blick". Du kannst sie jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.

Der Tag der Hochzeit rückt näher. Bevor Larissa und Dennis getraut werden, müssen beide noch ihr Outfit kaufen. Bei Dennis fällt die Entscheidung schnell: Gleich der erste Anzug in Dunkelblau mit weißem Leinenhemd und Sneakern ist es. Die Weste wird weggelassen, schließlich soll die Hochzeit locker bleiben. Larissa braucht ein wenig länger, um das richtige Kleid zu finden, doch am Ende entscheidet sie sich für ein schlichtes beiges Kleid mit einem flatternden Rock.

Die Hochzeit Larissa und Dennis wagen die "Hochzeit auf den zweiten Blick". Bild: Joyn / Markus Hertrich

Beide können es kaum erwarten, endlich zu heiraten. Larissa hat überhaupt keine Zweifel, dass sie Ja sagen wird. Dennis beschreibt ihren gemeinsamen Weg als sehr harmonisch. Diese Aussage ist zwar gewagt, aber für Dennis ist Larissa die Frau seiner Träume. Als er sie vor der Traurednerin das erste Mal sieht, ist ihm seine Nervosität anzumerken. Larissa beruhigt ihn sanft und gibt ihm Sicherheit. Ihre persönlichen Worte an Dennis treffen direkt ins Herz: "Du gibst mir seit der ersten Minute das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Die letzten Jahre warst du ein Reisender. Ich möchte dir ein Zuhause schenken und die Möglichkeit bieten, anzukommen." So schöne Worte! Da fließen sogar bei Expertin Beate Quinn ein paar Tränchen. Nach dem Ja-Wort können beide gar nicht mehr aufhören mit dem Küssen. Wer hätte gedacht, dass Larissa und Dennis nach dem ganzen Drama in der Verlobungszeit als eines der sichersten Pärchen in die Ehe startet? Herzlichen Glückwunsch!

So geht es bei Larissa und Dennis weiter Hat die Ehe die erste Zeit überstanden? Drei Monate später ist es Zeit für eine Reunion der Paare. Larissa und Dennis überraschen an dem Abend alle …

+++ Update, 23. Juli 2025 +++ Das folgende Update bezieht sich auf die Folgen 11 und 12 von "Hochzeit auf den zweiten Blick". Du kannst sie jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.

Larissa und Dennis kommen sich bei einem Töpfer-Date näher. Gemeinsam formen sie eine außergewöhnliche Schale, die nicht nur moderne Kunst ins Wohnzimmer bringt, sondern auch einen romantischen Moment auslöst: Beim Herumalbern mit dem feuchten Ton fällt plötzlich der erste Kuss! Oder gab es etwa schon mehrere?

Vielleicht haben wir uns das allererste Mal beim Umarmen geküsst. Larissa gibt sich geheimnisvoll.

Die Expert:innen-Übung "Wertschätzende Kommunikation" absolvieren beide mit Bravour. Auch wenn Larissa hier in der Vergangenheit Probleme hatte, dieses Mal geht sie ganz liebevoll mit Dennis um. Beide versichern sich, welch tolle Menschen sie sind und dass eine ehrliche Kommunikation die Basis ihrer Beziehung ist.

Überraschung bei der Commitment-Zeremonie Nachdem Dennis seinem Bruder per Videoanruf Larissa vorgestellt hat, gehen beide entspannt in die letzte Commitment-Zeremonie. Die Expert:innen sind erstaunt, wie harmonisch das Paar wirkt. Nach der chaotischen letzten Zeremonie, die für viel Streit und Diskussion gesorgt hatte, sagt Dr. Sandra Köhldorfer, jetzt habe sie immer den Eindruck, es läuft ein Liebesfilm, wenn sich die beiden ansehen. Auf die Frage nach dem aktuellen Gefühls-Status halten sich beide wie immer bedeckt, doch dann lassen sie die Bombe platzen. Eigentlich haben sich beide schon für die Hochzeit entschieden. Larissa war von Anfang an klar, dass es ein Happy End gibt.

Was auch bei uns immer ein Punkt war, dass wir das nicht groß gezeigt haben, aber im Endeffekt hat sich da was Großes angebahnt im Hintergrund. Dennis war sich von Anfang an sicher bei Larissa.

Wer hätte das gedacht? Larissa und Dennis behalten beide die Karte und steuern auf eine Hochzeit zu.

+++ Update, 16. Juli 2025 +++ Das folgende Update bezieht sich auf die Folgen 9 und 10 von "Hochzeit auf den zweiten Blick". Du kannst sie jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.

Trotz des Eklats bei der Dinnerparty (weiter unten im Artikel) genießen Larissa und Dennis ihr erstes richtiges Date auf dem Stand-up-Paddleboard und lassen sich romantisch in den Wellen treiben. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn die nächste Commitment-Zeremonie steht an. Beide sprechen zwar davon, dass es momentan gut läuft, aber die Expert:innen sind skeptisch. Beate Quinn sieht keinerlei Zuneigung bei Larissa und konfrontiert sie mit ihren degradierenden Aussagen auf der Dinnerparty. Sie solle sich vorstellen, wie es andersherum wäre, wenn Dennis sagen würde, sie sei nicht fraulich genug. Larissa ist vor den Kopf gestoßen und versucht sich damit herauszureden, dass es witzig gemeint war. Das lassen die Expert:innen nicht gelten und fordern, dass sie in Zukunft positiver mit Dennis kommuniziert. Jetzt geht Larissa zum Angriff über und wirft den Expert:innen vor, dass sie einen Keil zwischen sie treiben wollen.

Zwischen mir und Dennis lief es gut. Sie haben damit Ungleichgewicht reingebracht. Larissa ist verletzt von den Anschuldigungen der Expert:innen.

Sie überlegt, das Experiment abzubrechen, schließt sich am Ende aber Dennis an und behält ihre Karte.

Nach der Commitment-Zeremonie ist die Stimmung schlecht, denn Larissa wirft Dennis vor, sie nicht genügend verteidigt zu haben. Bei einem gemeinsamen nächtlichen Bier sagt Sascha Dennis, dass er es auch nicht gut findet, wie Larissa manchmal mit ihm umgeht. Dennis will weiter das Gespräch suchen, übernachtet aber erst mal auf dem Sofa. Am nächsten Morgen haben sich beide ausgesprochen. Bei einem Spaziergang landen sie vor einer griechischen Kapelle, Dennis fällt auf die Knie und wiederholt seinen Heiratsantrag. Es ist Zeit für einen Neustart! Beim Männerabend erzählt er den anderen, dass er sich auf den Alltag mit Larissa freut, weil sie dann endlich mehr Dinge gemeinsam machen können und es einfacher wird. Eine Hochzeit kann er sich durchaus vorstellen.

Ich denke, dass wir gemeinsam auf einem guten Weg sind. Dennis sieht die Zukunft mit Larissa positiv.

Es bleibt spannend bei Larissa und Dennis. Wie wird sich das Paar entscheiden?

+++ Update, 9. Juli 2025 +++ Das folgende Update bezieht sich auf die Folgen 7 und 8 von "Hochzeit auf den zweiten Blick". Du kannst sie jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn streamen.

Dennis sucht das Gespräch mit den Expert:innen, denn ihm liegt ein Gespräch mit Larissa schwer im Magen. Sie hat ihn beschuldigt, zu langsam zu sprechen und die Worte falsch zu betonen. Dennis macht das sehr zu schaffen, denn er kann kaum plötzlich ändern, wie er sein Leben lang gesprochen hat. Außerdem war der Ton, in dem sie mit ihm gesprochen hat, auch nicht sehr nett. Experte Markus Ernst rät ihm, Stellung zu beziehen und die Konfrontation nicht zu meiden, denn Larissa will ihre Grenzen austesten. Als der harmoniebedürftige Dennis sich zu einem Gespräch durchringt, nimmt das Desaster seinen Lauf. Die Emotionen kommen ihm in die Quere und Larissa nutzt jede Schwäche gnadenlos aus.

Was ist das für ein Gespräch? Hast du noch nie ein Konfliktgespräch geführt? Larissa gibt Dennis keine Chance, sich mitzuteilen.

Sie greift ihn und seine Art, sich auszudrücken, erneut an und behandelt ihn wie ein Kleinkind. Am Ende ist nichts gelöst, die Situation schlimmer als davor und Dennis bleibt traurig zurück.

Für die Dinnerparty mit den anderen Paaren entscheidet sich Dennis für ein buntes Hemd. Larissa findet das Hemd scheußlich und fordert, dass Dennis sich umzieht. Zum ersten Mal wehrt er sich und will bei seiner Outfitwahl bleiben. Gut so! Doch auf der Dinnerparty sieht man Dennis später dann doch in einem anderen Hemd. Im Gespräch mit den anderen Paaren wird die Hemd-Diskussion eher lustig abgehandelt, aber man sieht Dennis sein Unwohlsein an. Kein Wunder, kam es doch kurz vor dem Dinner zu einer unfassbaren Situation. Als die Kamera noch nicht lief, die Mikrofone aber schon, können die Expert:innen hören, wie Larissa Dennis vor dem Einlaufen fertig macht. Sie bezeichnet ihn als "unmännlich" und "Hampelmann", kritisiert seine Art, sie am Arm zu führen. Das Expert:innen-Team ist geschockt:

Sie degradiert ihn hier, das ist von oben herunter. Paar-Therapeutin Beate Quinn gefällt Larissas Umgang mit Dennis gar nicht

+++ Update, 2. Juli 2025 +++ Das folgende Update bezieht sich auf die Folgen 5 und 6 von "Hochzeit auf den zweiten Blick". Du kannst sie jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn ansehen.

Nach einem guten Start tauchen bei Larissa und Dennis Probleme auf. Larissa weint sich bei Freundin Sarah aus und gibt zu, dass sie schon ans Aufgeben gedacht hat. Die 29-Jährige sucht das Gespräch mit Experte Markus Ernst. Sie wünscht sich einen dominanteren Mann, beide kommunizieren kaum noch und bauen Mauern auf. Der Diplom-Psychologe bittet sie, offen gegenüber dem Experiment zu sein. Dennis wurde aus den richtigen Gründen mit ihr gematcht, sie muss ihm eine Chance geben. Durch das Gespräch positiv beeinflusst, erklärt Larissa Dennis, dass sie besser kommunizieren müssen.

Ich bin hier schon da, um zu kämpfen und zu sehen, wer mir hier rausgesucht wurde und wie sich das Ganze entwickelt. Larissa

Dennis, der verunsichert ist, weil er nicht ihr Typ ist, verspricht, offener zu werden und an der Beziehung zu arbeiten.

Beim Doppel-Date mit Sarah und Simon im romantischen Städtchen Agios Nikolaos freut sich Dennis, dass sie hin und wieder Händchen halten. Doch Larissa schiebt der Romantik gleich wieder einen Riegel vor, sie sei nicht so der Typ zum Händchenhalten.

Commitment-Zeremonie: Ein dominantes "Ja" Das Expert:innen-Team ist sich in der Commitment-Zeremonie einig: Larissa und Dennis passen als Pärchen sehr gut zueinander. Beide geben zu, dass sie jetzt ehrlicher miteinander kommunizieren. Aber reicht das für eine Beziehung? Die Entscheidung? Für Dennis ist die Antwort klar: "Ich möchte es auf jeden Fall weiter versuchen und weiterhin bei dieser wunderschönen Frau bleiben." Auch Larissa glaubt weiterhin an das Experiment und will es weiter versuchen.

+++ Update, 25. Juni 2025 +++ Das folgende Update bezieht sich auf die Folgen 3 und 4 von "Hochzeit auf den zweiten Blick". Hier kannst du sie schauen - jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn.

Katzen-Café und griechischer Abend Die erste Nacht zwischen Larissa und Dennis war sehr vertraut, Frühstück gibt's im gemeinsamen Bett. Dazu werden Fragekärtchen von den Expert:innen beantwortet. Der Vibe ist gut! Als die beiden gemeinsam das Hotel-Areal erkunden und im Katzen-Café landen, schlägt Larissas Herz höher, denn die Tiere sind ganz vernarrt in Dennis.

Er hat sehr viel Ausstrahlung, er lacht gerne, ist sehr zuvorkommend. Ja, er gefällt mir! Larissa

Als sich die Pärchen zum griechischen Abend treffen, strahlen die beiden Harmonie aus, erzählen aber auch nicht viel. Wieder auf dem Hotelzimmer zeigt sich Dennis schockiert, dass es bei den anderen so sehr kriselt. Es scheint gut zu laufen zwischen Larissa und Dennis, aber entsteht hier wirklich Liebe?

+++ Original-News +++ Diese Meldung bezieht sich auf die Folgen 1 und 2 von "Hochzeit auf den zweiten Blick". Hier kannst du sie schauen - jederzeit kostenlos und in voller Länge auf Joyn:

"Hochzeit auf den zweiten Blick": Das sind Larissa und Dennis Gemeinsam mit fünf anderen Paaren beginnt für Larissa und Dennis ein mutiges Liebes-Abenteuer bei "Hochzeit auf den zweiten Blick". Die 29-jährige Larissa wünscht sich endlich einen Mann an ihrer Seite, der sie glücklich macht und erfüllt. Dabei setzt sie volles Vertrauen in das Team aus Experten und Expertinnen.

Ich habe das Gefühl, dass mich ein Mann noch nie bedingungslos geliebt hat und ich wünsch mir das einfach so sehr für die Zukunft. Larissa

Der 28-jährige Dennis ist ein Abenteurer und Weltenbummler, doch Reisen alleine macht ihn nicht mehr glücklich.

Ich hoff, jetzt auch endlich mal anzukommen. Dennis

Ganz romantisch am Strand, mit Wellen im Hintergrund sieht Dennis Larissa zum ersten Mal und ist direkt begeistert:

Ich hatte direkt so ein Wow-Gefühl. Dennis

Auch Larissa ist erfreut, sie findet ihn gutaussehend, mit schönen Augen. Als Dennis von seiner Weltreise erzählt und über das beste Steak in Dublin schwärmt, folgt der erste Dämpfer: Larissa ist Vegetarierin. Doch mit seinem Kniefall entschärft er die Situation: Verlobung geglückt. Auch wenn Larissa eigentlich einen Südländer wollte, der blonde Dennis erobert ihr Herz durch seine Aufregung. Wenn die Anzahl der Umarmungen bei einer Verlobung ein gutes Zeichen sind, haben Larissa und Dennis sehr gute Chancen. "Hochzeit auf den zweiten Blick" - ab 18. Juni 2025 immer mittwochs mit Doppelfolgen kostenlos auf Joyn.