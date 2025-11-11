Hinter den Kulissen Arzu Bazman feiert 25-Jähriges Jubiläum am Set von "In aller Freundschaft": Aber wie fing alles an? Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Annalena Graudenz Arzu Bazman spielt seit 20 Jahren die Krankenschwester Arzu Brentano in "In aller Freundschaft". Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Schon seit über 20 Jahren zählt Arzu Bazman zu den absoluten Serien-Lieblingen von "In aller Freundschaft". Über ihre Rolle als Krankenschwester und Pflegedienstleiterin Arzu Brentano wissen wir viel, aber was bewegt die Schauspielerin privat?

Steckbrief Name : Arzu Bazman

Geburtstag : 19. Dezember 1977

Geburtsort : West-Berlin

Wohnort : Berlin

Größe : 1,60 Meter

Familienstand : Vergeben

Kinder: eine Tochter

Arzu Bazman: Kindheit und Ausbildung Während viele Schauspieler:innen schon als Kind von einer Karriere vor der Kamera träumten, wollte Arzu Bazman Ärztin werden. Die gebürtige Berlinerin machte nach der Schule eine Ausbildung zur Radiologieassistentin, arbeitete nebenbei als Model und wollte danach sogar noch ihr Abitur nachholen und Medizin studieren. Doch es kam alles anders. Zufall oder Schicksal, dass ihre spätere Paraderolle auch in einem Krankenhaus arbeitet?

Von der Radiologieassistentin zur Schauspielerin Bei ihrem ersten großen Modeljob war sie in der deutsch-türkischen Zeitung "Vitrin" zu sehen. Der Beginn ihrer bis heute erfolgreichen Film- und Fernsehkarriere. ProSieben wurde auf sie aufmerksam und engagierte sie für den ersten deutsch-türkischen Beitrag in der "ProSieben MorningShow". Bazman erhielt erste Kinorollen unter anderem in "Mädchen, Mädchen", "Erkan & Stefan - Der Tod kommt krass" und "Die Nacht der lebenden Loser". Auch im Fernsehen sah man sie immer häufiger. Für ihre Rolle in "Schulmädchen" wurde Arzu Bazman 2004 sogar für den Deutschen Comedypreis in der Kategorie "beste Schauspielerin in einer Komödie" nominiert.

Durchbruch und TV-Karriere bei "In aller Freundschaft" Obwohl Arzu Bazman mittlerweile in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mitgespielt hat, ist sie den meisten Menschen vermutlich in ihrer Rolle als Arzu Brentano, ehemals Ritter, bekannt. Seit 2001 gehört sie zum Stamm-Cast von "In aller Freundschaft" und spielt dort eine Oberschwester. Ihre Serienfigur ist mit Dr. Philipp Brentano, gespielt von Thomas Koch, verheiratet und hat mit ihm drei Kinder. Doch die Ehe kriselt, nachdem ein Flirt mit einem von Arzus Kollegen etwas zu weit gegangen war. Für die Schauspielerin ist es ein echtes Privileg, schon so lange Zeit fester Bestandteil der Serie sein zu dürfen. "In der heutigen Zeit empfinde es als großen Segen, so eine Rolle, über so eine lange Zeit, spielen zu dürfen. Es gibt so viele talentierte Schauspieler, die ständig arbeitslos sind. Deshalb empfinde ich es als Riesenprivileg, so ein festes, verlässliches Engagement zu haben“, sagt sie in einem Interview mit der "Superillu".

