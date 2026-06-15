Hund oder Katze? Frédéric Brossier über sein Casting beim "Bergdoktor": Hans Sigl wollte ihn testen! Veröffentlicht: 15.06.2026 • 14:01 Uhr von Anna Tiefenbacher "Der Bergdoktor"-Test: Hans Sigl hat Frédéric Brossier (v.r.) ausgiebig geprüft. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt / ZDF und Nadine Rupp

Als Herzspezialist Benno Nowak spielt sich Frédéric Brossier aktuell in die Herzen der Fans von "In aller Freundschaft". Doch auch in seiner Rolle beim "Bergdoktor" kann er überzeugen. Beim Casting hatte ihn Hans Sigl höchstpersönlich auf den Prüfstand gestellt.

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Spontanes Assoziations-Spiel Bevor er 2024 die Rolle des David Kästner bei "Der Berdoktor" antrat, musste Frédéric Brossier sich zunächst ein paar Folgen anschauen - denn bis dato hatte er die Serie noch nie gesehen! Er gibt zu, dass es ihn überrascht habe, wie tiefgründig und fesselnd die Folgen seien. Beim Casting selbst waren sowohl Ronja Forcher als auch Hans Sigl dabei. Der Anwerber auf die Rolle musste sein Können also sofort live im Spiel mit den beiden unter Beweis stellen. Keine schlechte Idee, denn so können die Produzent:innen direkt sehen, ob die Chemie zwischen den Figuren stimmt. "Hans hat während der Szene immer wieder spontan Assoziations-Fragen eingeworfen wie 'Hund oder Katze?'. Das hat alles ein wenig aufgelockert und man musste zwangsläufig wach im Kopf sein. Er wollte mich mit Sicherheit testen und das Zusammenspiel hat wirklich Spaß gemacht", berichtet Frédéric in einem Interview für den offiziellen Bergdoktor-Fanclub.

"Von Hans kann man viel lernen" Das Assoziations-Spiel von Hans Sigl beim Casting kam nicht von ungefähr: Am Set von "Der Bergdoktor" würde viel improvisiert werden, erzählte Frédéric in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Und weiter: "Hans Sigl ist König in dieser Disziplin - auch weil er seine Figur in- und auswendig kennt - seit 18 Jahren. Er ist ja auch ein sehr schlagfertiger Mensch. Das ist sehr beeindruckend, da kann man viel lernen." Die beiden Schauspiel-Kollegen scheinen sich auch blenden zu verstehen, wenn die Kameras aus sind. Das legen zumindest Instagram-Posts wie dieser hier nahe:

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Daher kennst du Frédéric Brossier Der französisch-deutsche Schauspieler stand bereits für einige Theater- und Musicalproduktionen auf der Bühne, aber auch im TV hat er sich mittlerweile einen Namen gemacht: Frédéric Brossier spielte neben dem "Bergdoktor" auch bei verschiedenen "SOKO"-Formaten mit, bei Inga Lindström und beim "Traumschiff". Jetzt ist er in "In aller Freundschaft" als neuer Arzt Benno Nowak zu sehen.