Drama & große Gefühle
"In aller Freundschaft": Das sind seit fast drei Jahrzehnten die großen Fan-Lieblinge
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Bereits seit 1998 begeistert die Serie "In aller Freundschaft" die Fans. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der Kultserie? Vor allem diese Charaktere sind das Herz der Serie und machen sie so beliebt!
Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann)
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig)
Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann)
Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt)
Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk)
Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch)
Hebamme Arzu Ritter (Arzu Bazman)
Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg)
Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend)
Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg)
Dr. Ilay Demir (Tan Caglar)
Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke)
Pfleger Kris Haas (Jascha Rust)
Pflegeleitung Miriam Schneider (Christina Petersen)
Dr. Roland Heilmann
Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) ist Oberarzt der Chirurgie und seit Folge eins von "In aller Freundschaft" dabei. Der pragmatische Mediziner ist ein echter Familienmensch und hat nach dem Tod von Ehefrau Pia Heilmann (Hendrikje Fitz, †54) mit Anästhesistin Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) sein zweites Ehe-Glück gefunden.
Klinikleiter Martin Stein (Bernhard Bettermann) ist sein bester Freund. Aber auch mit der Verwaltungschefin der Sachsenklinik Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) verbindet ihn eine jahrelange Freundschaft - mit Höhen und Tiefen.
In letzter Zeit wird immer wieder über einen möglichen Ausstieg von Dr. Roland Heilmann spekuliert. Jetzt spricht Thomas Rühmann Klartext, wie es mit seiner Serienfigur bei "In aller Freundschaft" weitergeht.
Dr. Kathrin Globisch
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 58) ist Oberärztin der Anästhesie und Schmerztherapeutin. An der Sachsenklinik hat sie ein Schmerzzentrum etabliert, das zwischenzeitlich Sparmaßnahmen zum Opfer fiel. Sie kämpft jedoch weiter dafür.
Auch privat musste sie schon so manchen Kampf austragen, doch mit Dr. Roland Heilmann hat sie nun endlich ihr Glück mit ihrem besten Freund gefunden. Gemeinsam kümmern sie sich um dessen Enkel Jonas (Anthony Petrifke, 26) und Kathrins fast erwachsene Tochter Hanna (Helena Pieske, 18). In der Patchwork-Familie Globisch-Heilmann gibt es immer neue Herausforderungen, die Kathrin und Roland gemeinsam meistern.
Dr. Martin Stein
Nach seiner Zeit als Gesundheitsdezernent der Stadt Leipzig kehrt Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) als Klinikeiter und Ärztlicher Direktor in die Sachsenklinik zurück. Seine besten Freunde Dr. Roland Heilmann und Dr. Kathrin Globisch sind stets an seiner Seite. Die drei haben bereits einiges miteinander durchgestanden und wissen, dass sie sich immer aufeinander verlassen können. Der Gefäßchirurg lebt mit seinem Vater Otto Stein (Rolf Becker, 90) zusammen. Mit seiner ruhigen und sensiblen Art manövriert er die Sachsenklinik auch durch stürmische Zeiten. Dabei ist Verwaltungschefin Sarah Marquardt sein beruflicher Anker.
Verwaltungschefin Sarah Marquardt
Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) ist die Verwaltungschefin der Sachsenklinik. Der Job steht für sie an erster Stelle. Durch ihre oftmals resolute Art hat sie nicht nur Freunde im Kollegium. Mit Dr. Roland Heilmann und Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) verbindet Sarah eine tiefe Freundschaft.
Dr. Rolf Kaminski
Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 72) ist Belegarzt und Urologe. Er ist Einzelgänger und pflegt außer mit Verwaltungschefin Sarah Marquardt keine privaten Freundschaften im Kollegium der Sachsenklinik. Mit seinen oftmals altklug wirkenden philosophischen Zitaten trifft er häufig den Nagel auf den Kopf.
Dr. Philipp Brentano
Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) ist Chefarzt der Chirurgie und Endoprothetiker. Er ist mit der ehemaligen Pflegedienstleiterin Arzu Ritter (Arzu Bazman), die mittlerweile ihre Passion als Hebamme in der Sachsenklinik voll auslebt, verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Söhne Oskar (Leonard Scholz, 13), Max (Ben Grünberg), und Tochter Pauline (Lara Schierack). Philipp ist ein echter Teamplayer und hat seinen Kollegen schon oft aus der Patsche geholfen.
Hebamme Arzu Ritter
Arzu Ritter (Arzu Bazman, 47) hat als Schwesternschülerin angefangen, hatte bis vor Kurzem die Pflegedienstleitung inne und arbeitet nun als Hebamme in der Sachsenklinik. Sie ist mit Dr. Philipp Brentano verheiratet und kümmert sich neben dem stressigen Klinikalltag wie eine Löwenmama um ihre drei Kinder Oskar, Max und Pauline.
Prof. Dr. Maria Weber
Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) arbeitet als Herz-Thoraxchirurgin und ist eine anerkannte Herzspezialistin. Sie war kommissarische Klinikleiterin der Sachsenklinik und hat mit Dr. Kai Hoffmann einen kleinen Sohn namens Emil. Sie ist trotz ihrer pragmatischen Art, sehr sensibel und gefühlvoll.
Dr. Kai Hoffmann
Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 53) kam nach seiner Zeit bei der Bundeswehr als Unfallchirurg nach Leipzig. Aufgrund seiner Erfahrungen bei Auslandseinsätzen wirkt er oft härter, als er in Wirklichkeit ist. Hinter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Nach seiner gescheiterten Ehe mit Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) ist er mit Dr. Maria Weber zusammen, mit der er einen kleinen Sohn hat. Die Liebe der beiden musste schon viele Hürden überwinden und wird immer mal wieder auf die Probe gestellt.
Dr. Lucia Böhm
Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 40) ist Chefärztin der Notfallmedizin. Ihr Start in der Sachsenklinik in Staffel 27 war mehr als nur holprig. Doch mittlerweile hat sie sich mit ihrem Chefarzt-Kollegen Dr. Phillip Brentano zusammengerauft. Über ihr Privatleben ist bislang wenig bekannt, außer dass sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater hat.
Dr. Ilay Demir
Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) ist Allgemein- und Viszeralchirurg. Derzeit absolviert er eine Facharztausbildung zum Neurochirurgen. Mit seiner unkonventionellen und selbstbewussten Art eckt Ilay öfter mal an. Einer hält aber immer zu ihm: sein bester Kumpel und WG-Mitbewohner Kris Haas (Jascha Rust), der als Pfleger in der Sachsenklinik arbeitet.
Dr. Ina Schulte
Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) ist eine erfahrene Gynäkologin und Neonatologin. Durch den Unfalltod ihres eigenen fünfjährigen Sohnes wird sie immer wieder mit Flashbacks und tief sitzendem Schmerz konfrontiert. Mit Ex-Mann Dr. Kai Hoffmann hat sie mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis und schätzt ihn auch als Kollegen. Ein ebenso enger Vertrauter ist Dr. Ilay Demir.
Pfleger Kris Haas
Kris Haas (Jascha Rust, 34) ist ein junger Krankenpfleger, der zunächst Sozialstunden in der Sachsenklinik absolvieren muss. Seit er sich für eine medizinische Ausbildung entschieden hat, hat sich sein Leben grundlegend verändert. Er wohnt mit seinem besten Kumpel Dr. Ilay Demir in einer WG und ist privat auch mit Schwester Miriam Schneider gut befreundet. Doch den stets gut gelaunten Pfleger plagen immer mal wieder Panikattacken und Selbstzweifel durch traumatische Erlebnisse.
Pflegeleitung Miriam Schneider
Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) ist Krankenschwester und seit kurzem Pflegedienstleiterin. Sie hat ein großes Herz und setzt sich immer für andere ein. An erster Stelle steht dabei Pflegesohn Cosmo (Max Bär, 18). Privat verbindet sie eine enge Freundschaft zu Pfleger Kris Haas. In Staffel 28 verliebt sie sich nach langer Zeit wieder und genießt ihr neues Glück mit Polizistin Nele Garbov (Laura Louisa Garde, 37).
