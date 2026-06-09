Veränderungen in der Sachsenklinik "In aller Freundschaft": Diese Abschiede stimmen Fans noch heute traurig Veröffentlicht: Vor 45 Minuten von Johanna Grauthoff Rolf Becker (l.), Hendrikje Fitz (m.) und Dieter Bellmann (r.) sind nicht mehr bei "In aller Freundschaft" dabei. Bild: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick, picture alliance / dpa, picture alliance / Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/ZB

Tragische Serientode, überraschende Ausstiege und Verluste im echten Leben: In der Geschichte von "In aller Freundschaft" gab es immer wieder Abschiede, die Zuschauer:innen besonders berührten. Diese Figuren fehlen vielen Fans bis heute.

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Annett Renneberg: Tragischer Abschied von Maria Weber Der wohl aktuellste Abschied ereignete sich im März 2026. Nach neun Jahren verließ Annett Renneberg die Serie. Ihre Figur Maria Weber, die lange als Klinikleiterin die Geschichte der Sachsenklinik mitbestimmte, starb nach einer schweren Erkrankung. Viele Zuschauer:innen reagierten emotional auf das Serien-Aus von Annett Renneberg und äußerten öffentlich ihr Unverständnis über die Senderentscheidung. Für Renneberg selbst beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Ihren Fokus richtet sie künftig stärker auf das Familienleben und ihren Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern.

Ich tausche dann die normalen Schuhe gegen die Gummistiefel. Annett Renneberg im "Brisant"-Interview

Auf dem Bauernhof lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Neben der Arbeit auf dem Bauernhof möchte sich die Schauspielerin künftig auch neuen Projekten widmen und unter anderem einen eigenen Podcast starten.

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Rolf Becker: Kurz vor seinem Tod noch in der Sachsenklinik zu sehen Ein besonders trauriger Verlust traf die "In aller Freundschaft"-Familie Ende 2025. Schauspieler Rolf Becker starb am 12. Dezember im Alter von 90 Jahren. Dem Fernsehpublikum war er vor allem als Otto Stein bekannt. Seit 2006 verkörperte er den Vater von Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) und war in mehr als 550 Folgen zu sehen. Tatsächlich gehörte Becker sogar schon seit der ersten Folge zur Seriengeschichte: Damals spielte er allerdings noch eine Episodenrolle als Arno Maybach. Nur wenige Tage vor seinem Tod lief mit der Episode "Stunde der Mütter" sein letzter Auftritt als Otto Stein über die Bildschirme. Der MDR würdigte den Schauspieler in einem bewegenden Statement: "In der Rolle als Otto Stein in der Serie 'In aller Freundschaft' sprach er dem Publikum aus der Seele. Wir verneigen uns vor einem herausragenden Schauspieler und einem wunderbaren Menschen."

"In aller Freundschaft": Seit 2006 war Rolf Becker in der Rolle von Otto Stein zu sehen. Bild: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick

Hendrikje Fitz: Als Fans gleich doppelt Abschied nehmen mussten Kaum ein Ausstieg hat die Zuschauer:innen so bewegt wie der von Hendrikje Fitz. Von der ersten Folge an spielte sie Pia Heilmann, die Frau von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann), und gehörte damit zu den wichtigsten Figuren der Serie. Nach fast 18 Jahren und 503 Folgen endete ihre Geschichte auf dramatische Weise. Pia stirbt nach einem Erdrutsch in Italien. Die Serie zeigte ihren letzten Atemzug und die Verzweiflung ihres Mannes Roland. Besonders tragisch: Nur wenige Wochen nach Ausstrahlung der Folgen starb auch die Schauspielerin Hendrikje Fitz 2016 im Alter von 54 Jahren an Krebs. Für viele Fans verschwammen dadurch Realität und Serienhandlung auf schmerzhafte Weise. Die letzte Szene mit der Schauspielerin wurde bereits im Oktober 2015 in der Toskana gedreht. Sie zeigt Pia Heilmann, wie sie eine Allee entlanggeht und langsam in der Ferne verschwindet - ein stiller Abschied, der vielen Zuschauer:innen bis heute im Gedächtnis geblieben ist.

Hendrikje Fitz spielte die Rolle der Pia Heilmann, die starke Frau an der Seite von Chefarzt Dr. Roland Heilmann in "In aller Freundschaft". Bild: picture alliance / dpa

Dieter Bellmann: Das Ende eines echten Urgesteins Auch Dieter Bellmann gehörte zu den prägendsten Gesichtern der Serie. Als Professor Gernot Simoni leitete er die Sachsenklinik von Beginn an und wurde schnell zu einem Publikumsliebling. Von Folge eins bis Folge 669 stand Bellmann für die Serie vor der Kamera und prägte das Format fast 16 Jahre lang. 2017 starb der Schauspieler im Alter von 77 Jahren in Leipzig. Ein Jahr später griff die Serie seinen Tod auch inhaltlich auf. Zu seinem Andenken wurde von seiner Frau Ingrid Rischke die Gernot-Simoni-Stiftung ins Leben gerufen, die traumatisierten Kindern und Jugendlichen dabei helfen soll, Herzenswünsche zu erfüllen.

Dieter Bellmann spielte knapp 16 Jahre lang den ärztlichen Direktor Professor Gernot Simoni bei "In aller Freundschaft". Eine Rolle, die ihn unvergesslich machte. Bild: picture alliance / Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/ZB

Fred Delmare: Ein leiser Abschied, der viele berührte Fred Delmare war ebenfalls von Anfang an Teil der Sachsenklinik. Zwischen 1998 und 2006 spielte er Friedrich Steinbach, den beliebten Mitarbeiter der Cafeteria. Anders als viele andere Figuren erlitt Steinbach keinen dramatischen Unfall oder plötzlichen Serientod. Seine Geschichte endete deutlich leiser: Friedrich starb an Altersschwäche - kurz vor seinem fünften Hochzeitstag und nachdem er noch ein kleines Mädchen vor dem Ertrinken gerettet hatte. Die Figur war Vater von Pia Heilmann und gehörte über Jahre zum festen Inventar der Sachsenklinik. Nach seinem Ausstieg zog sich Delmare aus dem Berufsleben zurück. Der Schauspieler litt an Alzheimer und lebte zuletzt in einem Pflegeheim in Leipzig. 2009 starb er wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag an den Folgen einer doppelseitigen Lungenentzündung. Sein Abschied markierte nicht nur das Ende einer beliebten Serienfigur, sondern zugleich auch das Ende einer langen Schauspielkarriere.