Frédéric Brossier als Benno Nowak
"Von Benno würde ich mich auch behandeln lassen": "In aller Freundschaft"-Fans reagieren auf den neuen Arzt
Veröffentlicht:von Peter Falan Picha
In der 1141. "In aller Freundschaft"-Folge "Einstiegstänze" feiert "Bergdoktor"-Star Frédéric Brossier seinen Einstand als neuer Arzt der Herz-Chirurgie, Benno Nowak. Dabei hat er gleich seine Tanzkünste zur Schau gestellt. Wie das wohl beim Publikum ankam?
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Frédéric Brossiers erster Auftritt bei "In aller Freundschaft"
Dr. Maria Webers Tod (Annette Renneberg) hat ein tiefes Loch in der Sachsenklinik hinterlassen. Um dieses zu füllen, schlägt Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) eine Nachbesetzung vor: ihren guten Freund Benno Nowak (Frédéric Brossier). Der junge Herzspezialist sorgt sogleich für Wirbel! Denn bevor dieser überhaupt in der Klinik ankommt, löst er bereits bei PJlerin Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) ordentlich Herzklopfen aus, als die beiden sich bei einer WG-Besichtigung nahekommen. Im Verlauf der Doppelfolge vom 27. schwingt er zudem noch das Tanzbein mit Tanzschulleiterin Annerose Linss (Nina Petri), die nach Schwindelattacken in die Sachsenklinik eingeliefert wird.
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Das halten die Zuschauer:innen vom neuen "In aller Freundschaft"-Arzt
Die Meinungen über das Erscheinen des Herzspezialisten gehen beim ARD-Publikum auseinander. Auf dem Facebook-Account zur Serie (@inallerfreundschaft) äußern sich viele User:innen positiv über die Doppelfolge und den neuen Arzt. "Da habt ihr einen tollen Schauspieler ausgesucht", lobt eine Kommentatorin. Eine andere pflichtet ihr bei: "Der neue Doktor spielt seine Rolle prima, gefällt mir! Neue Ideen sind genau das, was wir brauchen."
Super Folge. Von Benno würde ich mich auch behandeln lassen. Da habt ihr einen super Fang mit ihm gemacht. Hoffentlich bleibt er jetzt für immer.
Für etliche Instagram-Nutzer:innen (beim Post von @inallerfreundschaft_official) ist Frédéric Brossier jedoch eine Fehlbesetzung. "Der neue Arzt wirkt eher wie ein Pfleger und hat angeblich schon total die Berufserfahrung", findet eine Kommentatorin. Ein anderer trauert noch Annette Renneberg hinterher: "Schade, dass für den Maria gehen musste." Ein weiterer Social-Media-User sieht das hingegen nicht ganz so kritisch: "Netter Einstieg für den Neuen, der aber noch sehr jugendlich wirkt."
Könnte der Eindruck der fehlenden Reife durch die (für die Serie untypischen) Tanzeinlagen entstanden sein? "Albern diese Tanzeinlagen. Wer denkt sich so'n Quatsch eigentlich aus", fragt sich ein Kommentator. "Ich habe die Tanzeinlage als sehr gekünstelt und sehr unrealistisch empfunden. Leider fast schon ein wenig peinlich", findet eine andere Instagram-Nutzerin. Falls das daran gelegen hat, könnte sich bald das öffentliche Bild über den neuen Herzspezialisten wandeln - wenn er mehr ernsthafteren Momenten ausgesetzt ist und weniger tanzt.
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"Vom Arzthelfer zum Arzt": Frédéric Brossiers Serienrollen-Aufstieg
Was vielen Fans in den Kommentarspalten auffällt: Ihnen kommt der Schauspieler bereits aus einer ZDF-Serie bekannt vor. "Ich kenne ihn aus 'Der Bergdoktor'. Toller Schauspieler", schreibt jemand. Andere scherzen darüber, dass Rettungssanitäter David Kästner, den Brossier im "Bergdoktor" verkörpert, nun die Karriereleiter nach oben geklettert ist. "Vom Arzthelfer zum Arzt", wie eine Userin feststellt.
Der Sprechstundenhelfer des Bergdoktors hat den Job gegen eine Stelle als Arzt in der Sachsenklinik getauscht.
Aber nicht nur beruflich finden sich in der Rolle gewisse Parallelen - auch in Sachen Liebe, wie das Publikum erkennt. "Erst schnappt er sich die Tochter vom Bergdoktor, dann die von Dr. Heilmann", schreibt jemand, gefolgt von mehreren Lach-Emojis.
Eines ist nach der Doppelfolge gewiss: Der Neue in der Sachsenklinik sorgt für rege Diskussionen und unterhaltsame Momente unter den Zuschauer:innen.
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