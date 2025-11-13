Drama & große Gefühle "In aller Freundschaft": Sie sind die absoluten Fanlieblinge seit knapp 30 Jahren Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth "In aller Freundschaft"-Cast (v. l.): Mai Duong Kieu, Isabell Gerschke, Tan Caglar, Jascha Rust, Thomas Koch, Arzu Bazman, Bernhard Bettermann, Annett Renneberg, Julian Weigend, Andrea Kathrin Loewig, Thomas Rühmann, Alexa Maria Surholt, Udo Schenk, Leslie-Vanessa Lill und Christina Petersen. Bild: MDR/Saxonia Media/Markus Nass

Bereits seit 1998 begeistert die Serie "In aller Freundschaft" die Fans. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der Kultserie? Vor allem diese Charaktere sind das Herz der Serie und machen sie so beliebt!

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann)

Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig)

Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann)

Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt)

Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk)

Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch)

Hebamme Arzu Ritter (Arzu Bazman)

Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg)

Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend)

Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg)

Dr. Ilay Demir (Tan Caglar)

Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke)

Pfleger Kris Haas (Jascha Rust)

Pflegeleitung Miriam Schneider (Christina Petersen)

Derzeit läuft die 28. Staffel von "In aller Freundschaft". Wieder mit dabei: Thomas Rühmann als Dr. Roland Heilmann. Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Dr. Kathrin Globisch Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 58) ist Oberärztin der Anästhesie und Schmerztherapeutin. An der Sachsenklinik hat sie ein Schmerzzentrum etabliert, das zwischenzeitlich Sparmaßnahmen zum Opfer fiel. Sie kämpft jedoch weiter dafür. Auch privat musste sie schon so manchen Kampf austragen, doch mit Dr. Roland Heilmann hat sie nun endlich ihr Glück mit ihrem besten Freund gefunden. Gemeinsam kümmern sie sich um dessen Enkel Jonas (Anthony Petrifke, 26) und Kathrins fast erwachsene Tochter Hanna (Helena Pieske, 18). In der Patchwork-Familie Globisch-Heilmann gibt es immer neue Herausforderungen, die Kathrin und Roland gemeinsam meistern.

Hanna Globisch (Helena Pieske, l.) beteuert ihrer Mutter Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig), dass sie das Liquid Ecstasy nicht freiwillig eingenommen hat. Bild: MDR/Saxonia Media/Carolin Reschk

Dr. Martin Stein Nach seiner Zeit als Gesundheitsdezernent der Stadt Leipzig kehrt Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) als Klinikeiter und Ärztlicher Direktor in die Sachsenklinik zurück. Seine besten Freunde Dr. Roland Heilmann und Dr. Kathrin Globisch sind stets an seiner Seite. Die drei haben bereits einiges miteinander durchgestanden und wissen, dass sie sich immer aufeinander verlassen können. Der Gefäßchirurg lebt mit seinem Vater Otto Stein (Rolf Becker, 90) zusammen. Mit seiner ruhigen und sensiblen Art manövriert er die Sachsenklinik auch durch stürmische Zeiten. Dabei ist Verwaltungschefin Sarah Marquardt sein beruflicher Anker.

Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, r.) bekommt die Nachricht, dass ein weiterer von Prof. Maria Webers (Annett Renneberg, l.) Patienten verstorben ist. Maria ist fassungslos und auch Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) sucht nach einem logischen Grund für die Todesfälle. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Verwaltungschefin Sarah Marquardt Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) ist die Verwaltungschefin der Sachsenklinik. Der Job steht für sie an erster Stelle. Durch ihre oftmals resolute Art hat sie nicht nur Freunde im Kollegium. Mit Dr. Roland Heilmann und Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) verbindet Sarah eine tiefe Freundschaft.

Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, r.) stellt bei der Nachuntersuchung von Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, l.) fest, dass ihre neue Herzklappe tadellos funktioniert. Nach der neuen Folge "Eigene Wünsche", die am 22. Juli 2025 ausgestrahlt wird, verabschiedet sich "In aller Freundschaft" in die Sommerpause. Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Dr. Rolf Kaminski Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 72) ist Belegarzt und Urologe. Er ist Einzelgänger und pflegt außer mit Verwaltungschefin Sarah Marquardt keine privaten Freundschaften im Kollegium der Sachsenklinik. Mit seinen oftmals altklug wirkenden philosophischen Zitaten trifft er häufig den Nagel auf den Kopf.

Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) braucht den Rat ihres befreundeten Kollegen Dr. Kaminski (Udo Schenk). Bild: MDR/Rudolf Wernicke

Dr. Philipp Brentano Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) ist Chefarzt der Chirurgie und Endoprothetiker. Er ist mit der ehemaligen Pflegedienstleiterin Arzu Ritter (Arzu Bazman), die mittlerweile ihre Passion als Hebamme in der Sachsenklinik voll auslebt, verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Söhne Oskar (Leonard Scholz, 13), Max (Ben Grünberg), und Tochter Pauline (Lara Schierack). Philipp ist ein echter Teamplayer und hat seinen Kollegen schon oft aus der Patsche geholfen.

Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) und Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) haben gerade erfahren, dass Sarah Marquardt und Philipps Frau Arzu mit einer Hochschwangeren im Fahrstuhl stecken geblieben sind. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Hebamme Arzu Ritter Arzu Ritter (Arzu Bazman, 47) hat als Schwesternschülerin angefangen, hatte bis vor Kurzem die Pflegedienstleitung inne und arbeitet nun als Hebamme in der Sachsenklinik. Sie ist mit Dr. Philipp Brentano verheiratet und kümmert sich neben dem stressigen Klinikalltag wie eine Löwenmama um ihre drei Kinder Oskar, Max und Pauline.

Pflegedienstleiterin Arzu Ritter (Arzu Bazman, l.) erhält soeben einen Anruf, dass ihr Mann Philipp und ihr Sohn Max einen Autounfall hatten. Mit im Auto war auch der kleine Sohn von Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, r.). Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Prof. Dr. Maria Weber Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) arbeitet als Herz-Thoraxchirurgin und ist eine anerkannte Herzspezialistin. Sie war kommissarische Klinikleiterin der Sachsenklinik und hat mit Dr. Kai Hoffmann einen kleinen Sohn namens Emil. Sie ist trotz ihrer pragmatischen Art, sehr sensibel und gefühlvoll.

Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) und Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) sind beruflich und privat ein gutes Team. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Dr. Lucia Böhm Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 40) ist Chefärztin der Notfallmedizin. Ihr Start in der Sachsenklinik in Staffel 27 war mehr als nur holprig. Doch mittlerweile hat sie sich mit ihrem Chefarzt-Kollegen Dr. Phillip Brentano zusammengerauft. Über ihr Privatleben ist bislang wenig bekannt, außer dass sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater hat.

Die neue Chefärztin der Notaufnahme Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) ist mit einer Entscheidung, die ihr Klinikleiter getroffen hat, ganz und gar nicht einverstanden. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Dr. Ilay Demir Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) ist Allgemein- und Viszeralchirurg. Derzeit absolviert er eine Facharztausbildung zum Neurochirurgen. Mit seiner unkonventionellen und selbstbewussten Art eckt Ilay öfter mal an. Einer hält aber immer zu ihm: sein bester Kumpel und WG-Mitbewohner Kris Haas (Jascha Rust), der als Pfleger in der Sachsenklinik arbeitet.

Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, l.) hat versucht, in dem fast gänzlich erblindeten Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, r.) ein klein wenig Optimismus zu wecken. Ilay war in einer ähnlichen Situation, als er nach einem Autounfall plötzlich nicht mehr laufen konnte. Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Will

Dr. Ina Schulte Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) ist eine erfahrene Gynäkologin und Neonatologin. Durch den Unfalltod ihres eigenen fünfjährigen Sohnes wird sie immer wieder mit Flashbacks und tief sitzendem Schmerz konfrontiert. Mit Ex-Mann Dr. Kai Hoffmann hat sie mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis und schätzt ihn auch als Kollegen. Ein ebenso enger Vertrauter ist Dr. Ilay Demir.

Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) erfährt, dass es sich bei dem bewaffneten Mann in der Sachsenklinik um Jürgen Ewerbeck handelt. Und er ist auf der Suche nach Ina, die er für den Tod seiner geliebten Tochter verantwortlich macht. Bild: MDR

Pfleger Kris Haas Kris Haas (Jascha Rust, 34) ist ein junger Krankenpfleger, der zunächst Sozialstunden in der Sachsenklinik absolvieren muss. Seit er sich für eine medizinische Ausbildung entschieden hat, hat sich sein Leben grundlegend verändert. Er wohnt mit seinem besten Kumpel Dr. Ilay Demir in einer WG und ist privat auch mit Schwester Miriam Schneider gut befreundet. Doch den stets gut gelaunten Pfleger plagen immer mal wieder Panikattacken und Selbstzweifel durch traumatische Erlebnisse.

Kris Haas (Jascha Rust) sollte nur kurz auf Baby Noor aufpassen. Nun fehlt seit Tagen jede Spur seiner Mutter. Bild: MDR/Saxonia Media/Carolin Reschk

Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) ist Krankenschwester und seit kurzem Pflegedienstleiterin. Sie hat ein großes Herz und setzt sich immer für andere ein. An erster Stelle steht dabei Pflegesohn Cosmo (Max Bär, 18). Privat verbindet sie eine enge Freundschaft zu Pfleger Kris Haas. In Staffel 28 verliebt sie sich nach langer Zeit wieder und genießt ihr neues Glück mit Polizistin Nele Garbov (Laura Louisa Garde, 37).