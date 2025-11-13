Sie spielt Dr. Kathrin Globisch "In aller Freundschaft"-Star Andrea Kathrin Loewig: Spätes Mutterglück und späte Ehe Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Bei "In aller Freundschaft" spielt sie die engagierte und familienorientierte Dr. Kathrin Globisch, doch wie sieht es in Andrea Kathrin Loewigs Privatleben aus? Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Andrea Kathrin Loewig brilliert seit 25 Jahren in ihrer Paraderolle Dr. Kathrin Globisch in der Sachsenklinik. Der "In aller Freundschaft"-Star ist seit Folge 41 dabei und mittlerweile mit dem früheren Chefarzt der Sachsenklinik Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) liiert und Mutter zweier Kinder. So lebt Andrea Kathrin Loewig privat.

Steckbrief Name : Andrea Kathrin Loewig

Geburtstag: 22. September 1966

Geburtsort : Merseburg

Wohnort : Berlin

Größe : 1,64 Meter

Familienstand : verheiratet

Kinder: eine Tochter

"In aller Freundschaft"-Star Andrea Kathrin Loewig: Ihr Ex-Partner war Regisseur der ARD-Krankenhausserie Andrea Kathrin Loewig begeistert ihre Fans als Ärztin für Anästhesie und Chirurgie Dr. Kathrin Globisch bei "In aller Freundschaft" seit Folge 41. Die 1966 in Merseburg geborene Schauspielerin feierte ihr Debüt in der beliebten Krankenhaus-Serie im Juli 1999 während der zweiten Staffel. Bereits damals glänzte sie an der Seite von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann). Nach etlichen Schicksalsschlägen wurde aus Freundschaft tief empfundene Liebe. Auch nach dem jüngsten Rückschlag, einem Amoklauf in der Sachsenklinik, bei dem Roland Heilmann sein Augenlicht verlor, steht seine Frau und Kollegin Kathrin Globisch hinter ihm. Die beiden kann nichts auseinanderbringen - doch wie sieht es eigentlich im Privatleben von Andrea Kathrin Loewig aus? Die Schauspielerin, Musikerin und Synchronsprecherin - unter anderem Charlize Theron in "Monster" - war einige Jahre mit dem Regisseur Peter Wekwerth liiert. Dieser führte in insgesamt 87 Folgen von "In aller Freundschaft" zwischen 2000 und 2015 Regie. Abwechselnde Regisseure sind ein Charakteristikum der beliebten Arztserie, die in Leipzig gedreht wird. Als berühmte "Sachsenklinik" dient dabei das Studio 1 & 2 der Media City Leipzig. Während sich in Studio eins einige Wohnungen der Protagonisten befinden, sind in Studio zwei OP-Bereiche, Patientenzimmer, Chefbüro und Flure eingerichtet - seit mittlerweile 25 Jahren Kulisse für die "Sachsenklinik". Wenige der Darsteller sind seit den ersten Folgen mit dabei, neben Thomas Rühmann ist auch Alexa Maria Surholt als Verwaltungschefin Sarah Marquardt seit Folge eins zu sehen.

Spätes Mutterglück: Andrea Kathrin Loewig bekommt Tochter mit 42 Im Jahr 2008 brachte Andrea Kathrin Loewig Tochter Josephine Emilia zur Welt. Bis heute schweigt die Schauspielerin, wer der Vater ihrer Tochter ist, verriet jedoch, dass es sich um einen langjährigen Freund handelt, der verheiratet ist. In einem früheren Interview mit "Super illu" sagte sie: "Hinter jeder alleinerziehenden Mutter steht eine ganz private Geschichte, die nur sie selbst und später natürlich auch das Kind etwas angeht. Ich werde meine kleine Familie schützen und gehe davon aus, dass das respektiert wird." Sie betont, dass es nur eine gemeinsame Nacht zwischen beiden gab und sie dabei eben schwanger geworden sei. Anstatt bereits frühzeitig in Babypause zu gehen, wurde ihre Schwangerschaft übrigens in die Serie eingebaut. So wird Kathrin Globisch durch eine Vergewaltigung schwanger und beschließt, das Baby zu behalten - in regelmäßigen Abständen behandelt "In aller Freundschaft" Tabuthemen und gilt daher als Wegweiser der deutschen Serien-Landschaft. Als Dr. Kathrin Globisch bekommt sie in Staffel elf Töchterchen Hanna.

So romantisch sagte Andrea Kathrin Loewig Ja zu Langzeitfreund Andreas Thiele Ähnlich wie ihre Serienfigur findet Loewig nach einigen gescheiterten Beziehungen spät ihr Liebesglück. Im Juli 2021 heiratete sie nach siebenjähriger Beziehung ihren Partner Andreas Thiele. Aufgrund von Corona wurde der Hochzeitstermin um ein Jahr nach hinten verlegt. Geheiratet wurde ganz romantisch in Weiß in der Leipziger Thomaskirche. Kennengelernt haben sich die Schauspielerin und der Architekt beruflich. Thiele baute damals Andrea Kathrins Loewigs Haus in Berlin um. Seit dem Jahr 2014 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und teilen auch ihre Leidenschaft fürs Reisen. So teilte die Schauspielerin ein Erinnerungsfoto einer gemeinsamen Indien-Reise, aber auch ein Hochzeitsfoto mit ihren Followern. Unter den vielen Glückwünschen finden sich auch diese rührenden Worte von Schauspiel-Kollegin Rebecca Immanuel: "Herzlichen Glückwunsch, liebe @andrea_kathrin_loewig_official. Einen liebevollen, langen Weg für euch beide!"

Zu Andrea Kathrin Loewigs Glück gehört auch Hund Buddy Neben ihrer Arbeit, Tochter Josephine und Ehemann Andreas macht Hund Buddy ihr Glück perfekt. Die Schauspielerin ist großer Hunde-Fan und verrät, dass Buddy bereits ihr dritter Held auf vier Pfoten ist.