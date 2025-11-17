Böse Überraschungen "In aller Freundschaft"-Vorschau vom 18. November: Väter, Söhne, verletzte Gefühle und ein mutiges Outing Aktualisiert: Vor 1 Minute von Sylvia Loth Arzu Ritter (Arzu Bazman) ist ziemlich perplex, dass Marcus Eckhardt (Philipp Lind) so sauer auf die neue Liebesbeziehung seines Vaters reagiert. Bild: MDR / Sebastian Kiss

Nicht ein Motorradunfall, sondern die neue Liebesbeziehung seines Vaters, stellt Elmar Eckhardt und seinen Sohn Marcus auf die Probe. Auch Dr. Martin Stein ist durch eine Entscheidung seines Vaters vor den Kopf gestoßen. Das erwartet dich am 18. November in der neuen Folge von "In aller Freundschaft: Wenn der Vater mit dem Sohne".

Streame "In aller Freundschaft" dienstags um 21 Uhr Hier geht es zum Das-Erste-Livestream auf Joyn

"In aller Freundschaft" Folge 1114: Kein Verständnis für die Liebe Eine Motorradtour endet für Vater und Sohn in der Sachsenklinik: Elmar Eckhardt (Oliver Breite) und sein Sohn Marcus (Philipp Lind) haben nach einem Unfall Knochenbrüche, die behandelt werden müssen. Während sich Marcus eine Mittelfußfraktur zugezogen hat, wird bei Elmar ein Armbruch diagnostiziert. Beide müssen operiert werden und teilen sich ein Krankenzimmer. Von der anfänglichen Harmonie ist bald nichts mehr übrig. Als Elmar von seinem Lebensgefährten Levan (Oliver Bürgin) besucht wird, erwischt Marcus die beiden bei einem Kuss. Er ist außer sich und versteht die Welt nicht mehr. Wie kann sein Vater, der über 20 Jahre lang mit seiner Mutter verheiratet war, auf Männer stehen? Für ihn bricht eine Welt zusammen. Auch Schwester Arzu Ritter (Arzu Bazman) kann Marcus nicht besänftigen. Werden Vater und Sohn wieder zueinander finden?

Drama um Jakob Heilmann geht weiter Nach seinem Herzinfarkt wurde Jakob Heilmann (Karsten Kühn) entlassen. Doch die Medikation scheint die Pumpleistung seines Herzens nur minimal zu verbessern. Die drohende Abstoßreaktion seines Spenderherzens macht seinem Vater, Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann), schwer zu schaffen. Wenn sein Sohn erneut ein Spenderherz benötigt, weiß er nicht, ob Jakob das überleben wird. Auch sein Freund, Klinkleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann), der mit eigenen Problemen zu kämpfen hat, kann ihm wenig Hoffnung machen.

Vollendete Tatsachen für Dr. Martin Stein Ausgerechnet von Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) erfährt Martin, dass sein Vater Otto (Rolf Becker) in eine WG für altersgerechtes Wohnen ziehen will. Er fällt aus allen Wolken, da Otto ihm gegenüber nichts davon erwähnt hat. Durch ihre Mutter Hildegard (Doris Kunstmann) hat die Verwaltungschefin der Sachsenklink früher davon erfahren als Martin. Er fühlt sich von seinem Vater allein gelassen und versucht, dessen Standpunkt zu verstehen. Auch, dass sich Otto nach einem Besuch bei Hildegard von Roland am Bahnhof abholen lässt, verletzt ihn. Warum vertraut sein eigener Vater anderen mehr als ihm?

Du bist Fan von "In aller Freundschaft"? Dann schaue dir "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf Joyn an!

Pflegeroboter Berta steht vor dem Aus Pflegeroboter Berta sind die Tests des Technikers (Martin Burkert, r.) zu blöd. Sie stellt sich "dumm", sodass Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, l.) eingreifen muss. Bild: MDR/Rudolf Wernicke