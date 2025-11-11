Komplikationen Wochen-Vorschau "In aller Freundschaft" für heute: Benötigt Jakob Heilmann ein neues Spenderherz? Aktualisiert: Vor 31 Minuten von Sylvia Loth Bei einem Spaziergang im Park bricht Jakob Heilmann (Karsten Kühn) zusammen. Bild: MDR/Rudolf Wernicke

Schock für Dr. Roland Heilmann: Sein Sohn Jakob wird im Park ohnmächtig. Roland hat große Angst, dass etwas mit seinem Spenderherz nicht in Ordnung ist. Das erwartet dich am 11. November bei "In aller Freundschaft".

"In aller Freundschaft" Folge 1113: Schock nach Herzanfall von Jakob Heilmann Seitdem Jakob Heilmann (Karsten Kühn) im Teenager-Alter an einer dilatativen Kardiomyopathie erkrankte, ist er Träger eines Spenderherzens. Die Erleichterung und Freude von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und seiner damaligen Frau Pia Heilmann (Hendrikje Fitz (†)) waren unermesslich. Doch als Jakob nun bei einem Spaziergang im Park zusammenbricht, ist die Angst groß, dass etwas mit seinem Herz nicht in Ordnung sein könnte. Sein Vater Roland und dessen neue Frau, Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) rufen sofort den Notarzt, der Jakob in die Sachsenklinik bringt. Bei den Untersuchungen bewahrheiten sich die Befürchtungen. Herzspezialistin Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) stellt einen Herzinfarkt fest und muss einen Stent setzen. Wie groß ist die Gefahr, dass Jakob ein neues Spenderherz benötigt, weil sein Körper nach so vielen Jahren das Herz doch abstößt? Roland und Katrin sind in großer Sorge - ebenso wie Jakobs Ehefrau Samira (Sarah Alles).

Getrübte Baby-Freuden Neben der Schocknachricht von Jakobs Erkrankung gibt es allerdings einen Grund zur Freude: Samira ist schwanger. Doch Samira kann sich nicht richtig über ihre Schwangerschaft freuen, auch weil sie vor zwei Jahren bereits eine Fehlgeburt erlitten hat. Dabei wollten sie und Jakob immer unbedingt Eltern werden. Sie überlegt nach Gesprächen mit Kathrin und Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke), ob sie es dem werdenden Vater in seinem kritischen Gesundheitszustand sagen soll oder nicht. Sie ist sich unsicher, ob er durch die Schwangerschaft neuen Lebensmut erhält oder komplett überfordert ist und ihn die Sorge um sie und das Baby weiter unter Druck setzt.

Neuer Flirt für Dr. Martin Stein? Kurz nachdem bei Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) eine Schilddrüsen-Erkrankung festgestellt wurde, flirtet eine Patientin heftig mit ihm. Die 36-jährige Nina Minou (Franziska Benz) hat eine Verletzung am Bein und muss operiert werden. Die Verletzung hat sie sich beim Holzhacken in ihrem Garten zugezogen. Nina findet Gefallen an dem deutlich älteren Arzt und Klinikleiter und macht daraus keinen Hehl. Sie flirtet, was das Zeug hält und signalisiert Martin deutlich, dass sie ihn wiedersehen möchte. Doch der 58-Jährige hat große Bedenken wegen des Altersunterschieds und sagt das deutlich. Lässt sich die junge Frau einfach abwimmeln oder wird sie doch noch einen Weg in Martins Herz finden?

Patientin Nina ist in Flirtlaune Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) versucht, den charmanten und sehr direkten Flirt von Nina Minou (Franziska Benz) abzuwimmeln. Bild: MDR/Rudolf Wernicke