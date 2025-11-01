Dreharbeiten laufen Die ersten Set-Bilder der "Harry Potter"-Serie: So familiär sehen die neuen Weasleys aus Aktualisiert: Vor 55 Minuten von Nicola Schiller Sie sind wohl die bekannteste und beliebteste Großfamilie in der Zauberer-Welt von "Harry Potter". Jetzt stehen die neuen Darsteller:innen für einige Familienmitglieder fest. Bild: IMAGO / Everett Collection

Die Dreharbeiten bei HBO zur neuen "Harry Potter"-Serie haben begonnen und liefert erste Blicke auf einige Charaktere des beliebten Franchise. Die Vorfreude wächst! Denn es gibt endlich erste Videos vom Set aus der Muggel-Welt! Außerdem dürfen sich Fans auf ein bekanntes Gesicht aus dem Original-Cast freuen.

Fuchsbau ist fast komplett: Das sind die neuen Weasley-Kids Die Besetzung für die "Harry Potter"-Serie wächst weiter! Neben Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout, die bereits als das goldene Trio feststehen, wurden nun weitere wichtige Rollen vergeben. Auch die neuen Darsteller:innen von Ginny, Fred, George und Percy Weasley sind gefunden und bereit, in die großen Fußstapfen ihrer Vorgänger:innen zu treten. Auf diese Besetzung haben Potterheads schon lange gewartet, schließlich spielen neben Harrys bestem Freund Ron auch seine großen Zwillingsbrüder Fred und George und die kleine Schwester Ginny wichtige Rollen in den Film- und Buchvorlagen. Hier zu sehen von links nach rechts: Tristan Harland (Fred Weasley), Gabriel Harland (George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley) und Gracie Cochrane (Ginny Weasley) mit Alastair Stout (Ron Weasley). Die Fans reagieren überwiegend positiv auf die Instagram-Verkündung: "Sie sind so SÜSS!!!!!!!!!!". In dem Kommentar deutet der Sender HBO an, dass auch Charly Weasley bald zum Cast dazustoßen wird. Eine echte Überraschung, denn der zweitälteste Weasley-Sohn war in den originalen Filmen nie zu sehen. Ein User schreibt glücklich: "Krass, jetzt bin ich richtig heiß auf den Reboot, weil wir endlich Charlie kriegen!"

Ab in den Hogwarts-Express! Warwick Davis schlüpft erneut in die Rolle von Professor Flitwick Zauberhafte Nostalgie: Warwick Davis wird auch in der neuen "Harry-Potter"-Serie, die 2027 startet, wieder als Professor Filius Flitwick zu sehen sein. Er spielte den charmanten Zauberkunst-Lehrer bereits in allen acht Kinofilmen - wobei er ab "Der Gefangene von Askaban" mit dunklerem Haar deutlich jünger wirkte. Von der berühmten Lektion zum Schwebezauber, über seinen Part als Chorleiter, bis hin zu seinem mutigen Einsatz im finalen Kampf um Hogwarts: Warwick Davis’ Auftritte sind längst fester Bestandteil der Potter-Legende. Neben Flitwick verkörperte Davis auch den Kobold Griphook. Während er im ersten "Harry Potter"-Film nur die Gestalt lieferte (die Stimme kam von Verne Troyer), übernahm er in den "Heiligtümern des Todes" schließlich die komplette Rolle. Außerdem ist der britische Schauspieler für zahlreiche weitere Filmfiguren bekannt, etwa als Ewok Wicket in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" oder in "Willow." Wer Davis einmal von seiner düsteren Seite erleben möchte, sollte in die Horrorreihe "Leprechaun" reinschauen, wo er in den ersten fünf Filmen den fiesen Kobold verkörpert - aktuell auf Joyn abrufbar.

Erste Set-Videos aus der Muggel-Welt Die Dreharbeiten des "Harry Potter"-Reboots laufen auf Hochtouren! Erstmals gibt es nun Einblicke in Szenen aus der Muggel-Welt: Harry (Dominic McLaughlin) und Hagrid, verkörpert durch Nick Frosts imposantes Double, schlendern durch das London der 90er-Jahre - auf dem Weg in die legendäre Winkelgasse.

Für Fans ist das ein echtes Highlight: Denn während die Filme diese Alltagsmomente zwischen Harry und Hagrid größtenteils aussparten - Szenen aus der Londoner U-Bahn landeten etwa in den Deleted Scenes von "Der Stein der Weisen" - rückt die Serie die Muggel-Welt nun stärker in den Fokus. Besonders auffällig: Das Setting bleibt konsequent in den späten 90ern. Autos, Mode und Straßenzüge machen klar, dass die Show die Handlung nicht modernisiert oder in die Gegenwart verlegt. Eine Entscheidung, die die Fan-Gemeinde erleichtert aufatmen lässt.

Buchgetreu statt filmnah: So sehen die Dursleys in der neuen "Harry Potter"-Serie aus Für viele Fans der "Harry Potter"-Filme ist das Bild der Familie Dursley fest mit den Gesichtern aus den ikonischen Filmen verbunden: Richard Griffiths als mürrischer Onkel Vernon, Fiona Shaw als steife Tante Petunia und Harry Melling als verwöhnter Cousin Dudley. Doch mit der neuen HBO-Adaption der beliebten Buchreihe tritt eine neue Generation dieser Figuren ins Rampenlicht - und mit ihr eine deutlich buchnähere Interpretation. So erscheint Petunia Dursley, gespielt von Bel Powley, nicht wie einst mit dunklen Haaren, sondern - wie auch in der Buchreihe beschrieben - blond.

Auch Vernon, verkörpert von Daniel Rigby, wirkt jünger und weicht auch körperlich von dem bekannten Film-Onkel (gespielt von Richard Griffiths) ab.

Auch von Dudley, gespielt von Amos Kitson, gibt es bereits erste Bilder. Er vervollständigt das unliebsame Dursley-Trio.

Die stärkere Orientierung an der literarischen Vorlage mag Film-Fans zunächst irritieren, doch sie unterstreicht den Anspruch der HBO-Serie, die Welt von Harry Potter so originalgetreu wie möglich umzusetzen - visuell wie erzählerisch. Die Aufteilung in sieben Staffeln schafft zudem Raum, Figuren wie die Dursleys, deren Rolle als Harrys erste Bezugspersonen trotz aller Kälte prägend ist, facettenreicher darzustellen.

"Harry Potter"-Serie von HBO: Drehstart, Set-Foto und Starttermin enthüllt In den legendären Warner Bros. Studios in Leavesden laufen jetzt die Kameras für die neue "Harry Potter"-Serie von HBO, wie Warner Bros. Discovery bestätigte. Doch wenn du gehofft hast, schon 2026 wieder nach Hogwarts reisen zu können, musst du dich doch noch etwas länger gedulden: Die erste Staffel soll trotzdem erst 2027 erscheinen. In Deutschland, Italien, Großbritannien und weiteren Ländern, in denen HBO Max verfügbar sein wird, läuft die Serie dann exklusiv bei dem Streamingdienst. Zum offiziellen Produktionsstart hat HBO auch erste Fotos vom Set veröffentlicht - auch von Dominic McLaughlin in voller Hogwarts-Montur. Mit Kurzhaarschnitt, Pony und der unverkennbaren runden Brille erinnert der Newcomer stark an Daniel Radcliffe in seinen frühen Potter-Jahren. Auch das Outfit ist ein echter Nostalgie-Kick: Schwarze Robe, Weste, weißes Hemd und natürlich die rot-goldene Gryffindor-Krawatte. Viel hat sich am klassischen Schuluniform-Stil also nicht geändert - und genau das dürfte viele Fans freuen.

Seit Juli 2025 laufen die Dreharbeiten zur "Harry Potter"-Serie in den Leavesden Studios, jenem magischen Ort, an dem bereits die legendären Kinofilme entstanden. Mit dem ersten offiziellen Foto in Hogwarts-Uniform hat HBO die Vorfreude der Fangemeinde zusätzlich angeheizt. Für Dominic McLaughlin könnte es somit gerade nicht besser laufen: "Es ist natürlich eine Traumrolle, deshalb bin ich total begeistert, dass ich sie spielen darf."

"Harry Potter"-Serie: Der neue Hogwarts-Cast sorgt für Aufsehen Nach dem ersten Bild von Dominic McLaughlin als Harry Potter hat HBO nun weitere Darstellerinnen und Darsteller für die kommende Serie vorgestellt - und viele bekannte Figuren aus den Filmen erhalten neue Gesichter. Rory Wilmot übernimmt die Rolle von Neville Longbottom, während Amos Kitson als Harrys fieser Cousin Dudley Dursley zu sehen sein wird. Louise Brealey spielt Fluglehrerin Madam Hooch, Anton Lesser wird Zauberstabmacher Ollivander. Für Aufsehen sorgt Emmy-Preisträger John Lithgow, der als Albus Dumbledore gecastet wurde, Paapa Essiedu wird Snape verkörpern. Auch der restliche Hogwarts-Kosmos ist prominent besetzt: Janet McTeer als Professor McGonagall, Nick Frost als Hagrid, Luke Thallon als Quirrell und Paul Whitehouse als Filch. Lucius Malfoy wird von Musiker und Schauspieler Johnny Flynn gespielt, sein Sohn Draco von Newcomer Lox Pratt. Katherine Parkinson übernimmt die Rolle von Molly Weasley, Bertie Carvel spielt Zaubereiminister Fudge. Die Dursleys werden von Bel Powley und Daniel Rigby verkörpert. Auch unter den Gryffindor-Schülern gibt es Neuzugänge: Alessia Leoni spielt Parvati Patil, Sienna Moosah ist Lavender Brown und Leo Earley wird Seamus Finnigan.

Harry, Ron und Hermine: Das ist das neue goldene Trio Am 27. Mai veröffentlichte der Sender HBO erstmals Bilder und Namen der Nachwuchs-Schauspieler. Somit steht es also fest: Dominic McLaughlin schlüpft für die neue Serie in die Rolle des Harry Potter, Arabella Stanton wird zu Hermine Granger und Alastair Stout wird der neue Ron Weasley. Allein ihre Unterschrift, so die Tageszeitung "Daily Mirror", habe die drei Jungschauspieler:innen "über Nacht zu Millionären" gemacht. Die drei Serien-Hauptdarsteller sind genauso alt wie es Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint waren, als sie 2000 für die Rollen als Harry, Hermine und Ron ausgewählt wurden. Allein für die Rolle des Harry hatten sich damals 40.000 Bewerber gemeldet. Die Dreharbeiten für den ersten Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" begannen am 29. September 2000 und dauerten 169 Tage plus Nachdrehs - insgesamt über ein halbes Jahr. Die Fan-Reaktionen auf die Vorstellung des neuen Cast fallen zunächst sehr positiv aus: "Optisch schon mal sehr vielversprechend", schreibt beispielsweise eine Userin auf Instagram.

Harry-Potter-Serie: Aus 4.192 Buchseiten werden sieben Staffeln Die sieben Potter-Bücher von J.K. Rowling umfassen sieben Schuljahre auf Hogwarts, die in acht Kinofilmen verarbeitet wurden. Die TV-Serie soll entsprechend der Buchvorlage "nur" sieben Staffeln umfassen. Das Serien-Format gibt den Macher:innen die Möglichkeit, die Geschichten auf den insgesamt 4.192 Buchseiten sehr viel ausführlicher zu erzählen. Dadurch können auch Nebenstränge, die in den Verfilmungen zu kurz kamen, ausführlicher geschildert werden. Allerdings ergibt sich aus dem Zehn-Jahres-Projekt auch eine Herausforderung: das Altern der Darsteller:innen. Denn die werden von Kindern zu Teenagern. Die Pubertät spielt eine große Rolle. Daniel Radcliffe war elf, als er den Zuschlag für die Harry-Rolle bekam. Am offiziellen letzten Drehtag im Juni 2010 war er einen Monat von seinem 21. Geburtstag entfernt. Des Problems sind sich auch die Produzent:innen der Serie bewusst. Die sieben Staffeln sollen innerhalb von zehn Jahren umgesetzt werden, damit die Kids nicht altersmäßig "aus der Rolle herauswachsen". Das wiederum erhöht den Zeitdruck auf die Dreharbeiten. Im Herbst sollen sie beginnen. Mehr zu "Harry Potter" findest du hier: Wie sehr sich "Harry Potter"-Star Ralph Fiennes verändert hat "Harry Potter und der Orden des Phönix": Darum geht's im fünften Teil der Reihe. Zauberhafte Rückkehr nach Hogwarts: Tom Felton spielt wieder Draco Malfoy