Neue "Harry Potter"-Serie: Erste Set-Fotos zeigen John Lithgow als Dumbledore

John Lithgow hat das Rennen um die Dumbledore-Nachfolge gewonnen. Es wurde offiziell bestätigt, dass er Albus Dumbledore in der kommenden "Harry Potter"-TV-Serie auf HBO spielen wird. Der Schauspieler tritt nun in die Fußstapfen von Michael Gambon und Richard Harris. Wie er im fertigen Kostüm aussieht, zeigen erste Bilder.

John Lithgow: "Das wird das letzte Kapitel meines Lebens definieren" In einem Interview mit "ScreenRant" bestätigte der US-amerikanische Schauspieler, dass er als Hogwarts-Schulleiter in der "Harry Potter"-Serie von HBO besetzt wurde. Der 79-Jährige verriet zwar keine Details zur Serie, gab aber zu, dass die Entscheidung wegen des großen Zeitaufwands in seinem Alter alles andere als einfach war.

Es kam für mich total überraschend [...] und es war keine einfache Entscheidung, weil es mich für das letzte Kapitel meines Lebens definieren wird, fürchte ich. Aber ich bin sehr aufgeregt. John Lithgow

Der Darsteller fügt hinzu: "Einige wunderbare Menschen wenden sich wieder Harry Potter zu. Deshalb ist mir die Entscheidung auch so schwergefallen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe ja gesagt."

Mit seiner Aussage war Lithgow der erste offiziell bestätigte Darsteller der "Harry Potter"-Serie. Auch einige andere Darsteller hat HBO bereits bekannt gegeben - zum Beispiel Familie Weasley. Doch eins ist klar: Hinter den Kulissen geht es voran. Die Serie soll Ende 2026 oder Anfang 2027 starten. Die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gang!

John Lithgow als Dumbledore: Erste Bilder vom Set Erste Bilder von den Dreharbeiten der "Harry Potter"-Serie sind nun aufgetaucht. Darauf zu sehen ist der Star am Strand in der Rolle des langbärtigen Hogwarts-Schulleiters. Der X-Account @WW_Direct hat ein Bild veröffentlicht, auf dem Dumbledore nicht seine übliche Zauberer-Robe trägt:

Aber wieso befindet er sich überhaupt am Strand? In "Harry Potter und der Stein der Weisen" gibt es keine vergleichbare Szene. Fans spekulieren, dass es sich bei dem Meeres-Setting um einen Fundort der Horcruxe oder um Dobbys Grab handeln könnte. Diese würden sich zumindest in der Nähe von Gewässern befinden. Diese Gegebenheiten spielen sich zwar nicht im ersten "Harry Potter"-Band ab, aber es wäre möglich, dass die Serie bereits gewisse Aspekte in Staffel eins vorgreift, die sich erst in späteren Büchern abspielen. Es bleibt abzuwarten, wie die Aufnahmen mit Lithgow in der fertiggestellten Serie integriert werden.

