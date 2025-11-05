Reisejournalist Lukas Stege hat schon einiges auf der Welt entdeckt. Als TV-Detektiv unterstützt er Julia Leischik bei "Bitte melde dich", verlorene Familienmitglieder und gebrochene Herzen zu vereinen.

Der Ende-30-jährige Lukas Stege ist in Hessen geboren, wohnte aber an verschiedenen Orten in Norddeutschland und Sachsen. Stege studierte Angewandte Medienwirtschaft in Hamburg und absolvierte anschließend eine zweijährige Journalistenausbildung. Seither war er als freier Journalist, Reporter und Moderator beschäftigt - und als TV-Detektiv für " Julia Leischik sucht: Bitte melde dich ".

Gleich nach dem Abitur zog es Lukas 2006 ins Ausland. Im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahrs arbeitete er in einer Migrant:innenherberge in Mexiko. Um seine Erfahrungen festzuhalten, so erzählt er bei "Deutsche Welle", entschied er sich für den Journalistenberuf. Nach fast zehn Jahren als Reisejournalist bei der Deutschen Welle bereichert der Weltenbummler seit 2019 das Suchteam rund um Julia Leischik .

Die Leidenschaft für Mittel- und Südamerika hat Lukas im Blut. Er ist mit einer Argentinierin verheiratet und spricht Spanisch, Englisch und Portugiesisch.

Suchen auf der ganzen Welt

In seiner Zeit bei "Bitte melde dich" hat Lukas Stege so einiges erlebt. Die Aufträge erhält er von Julia Leischik. Mit seinem Team geht er dann vor Ort auf die Suche. In verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt konnte er bereits verlorene Familienmitglieder vereinen und die intimsten Momente miterleben. Unter anderem führte die Suche durch schwere Unruhen in Kolumbien, wie er bei "TAG24" beschreibt. Obwohl einige Suchen "nicht ungefährlich" waren, denkt er nicht ans Aufhören. Denn in den meisten Fällen verliert auch er Tränen, wenn sich geliebte Menschen nach jahrelanger Trennung bei "Bitte melde dich" endlich in die Arme fallen.

Aktuell läuft jeden Sonntag um 18:55 Uhr eine neue Folge "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf SAT.1 oder im Livestream auf Joyn. Alle Folgen aus allen 13 Staffeln kannst du auf Joyn nachschauen.