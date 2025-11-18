Bei Bambi 2025 Joyn-Interview: Kann sich Hans Sigl ein Comeback bei "Kommissar Rex" vorstellen? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Der Schauspieler Hans Sigl und seine Frau Susanne Sigl kommen zur 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios über den roten Teppich. Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Aktuell feiert die Serie "Der letzte Bulle" ihr Comeback, bald kommt auch "Kommissar Rex" zurück. Hans Sigl spielte 1999 selbst einmal in der Serie mit dem berühmten Polizeihund mit. Könnte er sich vorstellen, wieder eine Rolle bei "Kommissar Rex" zu übernehmen? Im exklusiven Joyn-Interview hat er es uns verraten.

Ist Hans Sigl bald bei "Kommissar Rex" zu sehen? Bei der 77. BAMBI-Verleihung am Donnerstag in München war der "Bergdoktor"-Star im exklusiven Joyn-Interview in Plauderlaune. Bei der Frage, ob er Lust hätte, eines Tages mal wieder eine Rolle bei "Kommissar Rex" zu übernehmen, musste Hans Sigl nicht lange zögern - im Gegenteil. Er schein sich sehr darüber zu freuen und versicherte:

Unbedingt! Mit Maxi Brückner - das ist ein totaler Hit. Hans Sigl, November 2025

Weiter betonte er: "Ich hätte wirklich total Bock drauf!" Ob der "Bergdoktor"-Star wirklich eines Tages bei "Kommissar Rex" wieder mitspielen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

