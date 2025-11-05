Flirt-Offensive gestartet Das erste Mal Single: Vorarlbergerin Milanka will es bei "Match in Paradise" wissen Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sophie M. Match in Paradise Milanka ist bereit für Flirts Videoclip • 01:00 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die griechische Villa wird auch in Staffel 3 von "Match in Paradise" wieder eines: hot, hot, hot. Damit kann Kandidatin Milanka auf jeden Fall dienen, aber nicht nur das. Die 27-Jährige Vorarlbergerin bringt ganz viel Köpfchen mit und hat von ihrer Familie einen ganz ungewöhnlichen Auftrag bekommen.

Ja nicht verlieben Mit ihren 28 Jahren hat Milanka schon so einiges erlebt. Was ihr aber noch fehlt: Wilde Abenteuer als Single-Lady. Denn die Vorarlbergerin war die letzten 12 Jahre durchgehend in Beziehungen. Also wird es für sie jetzt Zeit Verpasstes nachzuholen und zu Flirten, was das Zeug hält. Das sieht auch ihre 10-köpfige Familie so: "Ich will nicht nur Single bleiben, ich muss Single bleiben, weil meine Geschwister mich zwingen, auch mal Single zu bleiben und mich nicht zu verlieben."

Bitte aus dem neuen Jahrhundert Der selbstbewussten Vorarlbergerin kommt aber trotzdem nicht jeder Mann unter. Optisch hat sie zwar keinen bestimmten Typen, aber charakterlich muss es stimmen: "Wenn ein gestandener Mann weiß, wie man respektvoll eine Frau behandelt, hat er eh schon mein Herz, weil das können nicht viele." Wenn er dazu noch gebildet ist und eine Schwester hat, die ihn erzieht, ist es für sie umso besser. Zum Weglaufen bringt sie aber keine Sorte Mann: "Ich lauf nicht mehr von Männern davon, die sollen vor mir wegrennen, wenn sie veraltete Ansichten haben zu Rollenbildern."

Auf der Suche nach Abenteuer Milanka macht die griechische Villa um paar Grad wärmer Bild: Joyn/ Clemens Sigel

Milanka kurz & knapp Name: Milanka Maksimovic

Alter: 28

Wohnort: Vorarlberg

Beruf: Psychologie-Studentin

Traummann: Ein gestandener Mann, der eine Frau mit Respekt behandelt

Schaut bei Männern als erstes: In die Augen

"Ick" ist für sie: Schlechte Körpergerüche

Flirten im Paradies Milanka will die Männer erst mal kennenlernen. Aber die müssen sich in Acht nehmen, denn ihre Signale kommen nicht immer richtig an: "Ich glaube, dass ich flirty von Natur aus bin, auch wenn ich das gar nicht so mitbekomme." Ob sich der ein oder andere Mann an ihr noch die Zähne ausbeißen wird? Oder wird Milanka das Versprechen an ihre Geschwister doch nicht halten können und sich verlieben? Das seht ihr ab 8. Dezember jeden Montag bei "Match In Paradise" auf Joyn und ATV.