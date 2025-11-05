Ein Wolf und ein Familienrudel Das sind die ersten "Match in Paradise" KandidatInnen 2025 Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sophie M. Diese Singles heizen im Paradies ein: Germain und Milanka Bild: JOYN/Clemens Sigel

Ab 8. Dezember wird unter der heißen Sonne Kretas wieder geflirtet, was das Zeug hält. 21 liebeshungrige Singles haben sich nur anhand von Fotos gematched. Doch gibt es beim persönlichen Kennenlernen eine böse Überraschung oder ist es wirklich die Liebe auf den ersten Swipe? Und schon die ersten zwei hotten Singles haben es in sich.

Wolf wieder auf der Jagd Er ist nicht der Nachfolger von Elch Emil, sondern ein waschechter Reality-Star: Germain Wolf. Den Spitznamen "Wolf" hat er sich selbst gegeben, um sein Talent bei der Jagd auf Frauen zu beschreiben. Dass der Deutsche beim Flirten auf jeden Fall nichts anbrennen lässt, konnte man u.a. bei "Good Luck Guys" oder "Temptation Island VIP" bewundern. Doch jetzt zieht es den Berliner zur österreichischen Frauenwelt bei "Match in Paradise". Was ihm an den Österreicherinnen gefällt: "Ich mag den Akzent, find ich bisschen süß, kann ich schon verzaubert werden hier." Was Germain noch so über die Österreicherinnen denkt und was er aus der Trennung von Jessi mitnehmen konnte, findest du hier.

Ich bin sowas von Single, mehr geht gar nicht. Aber wenn die große Liebe kommt, bin ich ready. Germain will es wieder wissen

Das erste Mal Single Eine Österreicherin, die definitiv das Potential hat Germain und den anderen männlichen Teilnehmern den Kopf zu verdrehen: Milanka Maksimovic. Auch sie ist keine Unbekannte. Denn die 10-köpfige Familie Maksimovic könnte man als die Kardashians Vorarlbergs bezeichnen. Am bekanntesten ist wohl Milankas Schwester Maria, die man u.a. aus "Forsthaus Rampensau" oder "Der Bachelor" kennt. Jetzt tritt Milanka in Marias Reality-Fußstapfen, um neue Erfahrungen zu sammeln: "Das ist das erste Mal, dass ich in 12 Jahren Single bin und ich kenn mich null aus." Mehr zu Milanka und was sie ihrer Familie versprochen hat, findest du hier.

Ich glaube, dass ich flirty von Natur aus bin, auch wenn ich das gar nicht so mitbekomme. Milanka lernt sich als Single neu kennen