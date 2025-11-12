Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
"Fast verheiratet": "Morlock Motors"-Star Michael Manousakis verrät Details über sein Liebesleben
Aktualisiert:von Nicola Schiller
Geboren für Motoren
Michael Manousakis sprüht vor Abenteuerlust und zelebriert seine Leidenschaft für alte Militärfahrzeuge in "Morlock Motors". Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" spricht er mit Moderator Matthias Killing über die neue Staffel. Dabei verrät er nicht nur Details über die kommende Schatzsuche in Griechenland, sondern gibt auch Einblicke in seine persönlichen Träume - und seinen Beziehungsstatus.
Michael Manousakis: Schatzsucher und Schrauber mit Herz
Für Auto-Enthusiasten ist der Schrottplatz im Westerwald ein wahres Paradies. Hier werden Tausende originale Militärfahrzeuge aufbereitet und im besten Fall weiterverkauft. Gemeinsam mit seinem Team haucht er ihnen ein neues Leben ein. Doch der "Morlock Motors"-Star ist nicht nur ein begnadeter Tüftler, sondern auch ein echter Abenteurer.
In der dritten Staffel wird er sogar zum Schatzsucher. Mehr Infos findest du hier: "Morlock Motors" mit neuer Staffel ab Donnerstag: Die Morlocks als Jäger des verlorenen Schatzes.
Von Mondfahrten und U-Boot-Fantasien: Davon träumt der "Morlock Motors"-Star
Im Gespräch mit Matthias Killing offenbart Manousakis im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", dass er sich im Leben bereits einige Träume erfüllen konnte. Doch auch für ihn gibt es noch den ein oder anderen unerfüllten Wunsch: Da wäre zum einen eine Reise zum Mond - eine Unternehmung, die selbst der Allround-Experte nicht alleine umsetzen kann: "Das ist finanziell leider nicht zu realisieren".
Doch wenn es nicht nach oben geht, dann eben nach unten: Der "Morlock Motors"-Boss liebäugelt außerdem mit einem eigenen U-Boot, das er selbstverständlich auch für seine Zwecke nutzen möchte. Wer weiß, vielleicht eröffnen sich dadurch ja ganz neue Möglichkeiten für künftige Schatztouren?
"Fast verheiratet": Seine private Schatzsuche ist bereits beendet
Ganz nebenbei erwähnt der Unternehmer etwas, das viele Fans brennend interessiert: Er sei seit vielen Jahren in einer glücklichen Beziehung und in seinen eigenen Worten sogar "fast verheiratet". Auf die Frage, wie seine Frau den ungewöhnlichen Job findet, antwortete er lachend und womöglich leicht ironisch: "Die findet das natürlich total super!" Klar, Michael Manousakis und sein zum Beruf gewordenes Hobby gibt es eben nur im Doppelpack. Die Partnerin an seiner Seite müsse dann eben "Schmerz gewohnt sein", fügt er schmunzelnd hinzu.
Mehr aufregende Abenteuer von den Morlocks aus dem Westerwald gibt's ab dem 16. Oktober, immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und live auf Joyn.
