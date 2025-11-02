Ihn überrascht nichts mehr! Rettungsaktion am Rhein: So kam Michael Kurkowsky alias Klotzki zu "Morlock Motors" Aktualisiert: 02.11.2025 • 16:00 Uhr Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Klotzki - Der Metaller Videoclip • 03:41 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Er ist der Mann aus Stahl: Michael Kurkowsky, von allen nur Klotzki genannt, ist bei "Morlock Motors" für Karosseriearbeiten und Sonderanfertigungen zuständig. Der Metallbaumeister gehört seit Beginn zu Michael Manousakis Team und setzt die Sonderwünsche seines Chefs um. Mit seiner gelassenen Art wurde er zum Publikumsliebling.

Metall in allen Variationen: Das ist Klotzkis Aufgabengebiet Klotzki hat bei "Morlock Motors" den Aufgabenbereich Schlosserei. Das bedeutet, er kümmert sich um alles rund um den Werkstoff Metall. Dazu gehören Stoßstangen, Kardanwellen oder Überrollbügel. Aber auch filigranere Arbeiten wie Einspritzpumpen oder Servopumpen sind für Klotzki kein Problem. Wenn was geschweißt oder gekantet werden soll, muss er ran. Und dann sind da noch die Flugzeugbasteleien und Sonderanfertigungen für den Chef. Die alleine könnten Allrounder Klotzki schon tagelang auf Trab halten. Wusstest du? "Morlock Motors": Diese Herausforderungen warten auf die Crew in der neuen Herbst-Staffel

Freundschaft seit 30 Jahren: Klotzki und Michael Manousakis Bevor Klotzki bei Michael als Metaller anfing, waren die beiden bereits befreundet. Und natürlich ist der Start dieser Freundschaft benzinlastig: 1995 ruft ein Freund Klotzki an, er müsse ihn und ein paar Kumpels aus dem Rhein ziehen, weil sie mit dem Amphibienfahrzeug nicht mehr herauskommen. Klotzki rückt mit seinem Pick-up an und schleppt unter anderem Michael aus dem Wasser. Der Legende nach werden daraufhin die folgenden Sätze gesprochen, welche die jahrelange Männerfreundschaft einleiten:

Schöner Pick-up. Ich hab auch so einen. Michael

Einen? Der hat 100 davon! Michaels Freundin

In den folgenden Jahren verbindet die beiden die Liebe zu allem, was Räder hat, es wird gemeinsam geschraubt und Ersatzteile ausgetauscht. Bis Klotzki Michael 1999 einen Abschleppwagen bauen soll. So kommt es dazu, dass sie nicht mehr nur privat miteinander herumhängen, sondern ein professionelles Arbeitsverhältnis entsteht. Klotzki wird Teil von "Morlock Motors" und ist von Anfang an beim Aufbau des Imperiums dabei.

Er ist der Ruhepol im Morlock-Chaos Wenn im Westerwald die Sonne über dem 22.000 Quadratmeter großen Gelände von "Morlock Motors" aufgeht, ist Klotzki meistens schon vor Ort. In der Früh hat er Ruhe zum Arbeiten, denn dann ist das alltägliche Chaos noch nicht ausgebrochen. Klotzki mag es lieber leiser, konzentriert und ordentlich aufgeräumt. Ruhig und geordnet geht es bei "Morlock Motors" allerdings selten zu: Stundenlang läuft der Schlagbohrer, das Team geht sich mit rauen Neckereien auf die Nerven und der Chef brüllt alle zehn Minuten "Katastrophe" über den Hof. In all dem Durcheinander bleibt Klotzki aber immer ruhig und gelassen.

Mich überrascht hier nix, wenn ich zur Arbeit komme! Klotzki

Luxus ist für ihn sein aufgeräumter zwei Quadratmeter großer Werktisch, sowas gibt’s sonst nirgends auf dem Gelände. Er ist zwar Teamplayer, doch alleine arbeitet er am liebsten. Auch wenn ihm die Unordnung und der Verhau hin und wieder auf die Nerven gehen, Klotzki ist happy mit seiner Arbeit. Mittlerweile hat er sich an das Morlock-Chaos gewöhnt. "Es ist wie es ist" sagt er nur, wenn der Chef mal wieder eine kurzfristige Änderung hat.

Benzin (und Schnaps) im Blut: Klotzki privat Viel weiß man nicht über sein Familienleben, auch wenn Klotzki auf seinem Instagram Kanal Morlockklotzki gerne mal Bilder mit seiner Ehefrau Maria teilt. Auch erwachsene Kinder sind dort zu sehen und in einem YouTube Video von "Morlock Motors" verrät er 2023, dass er an Silvester Opa geworden ist. Ansonsten ist er auch in seiner Freizeit mit Fahrzeugen jeglicher Art beschäftigt und hat Adrenalin im Blut. Autos und Motorräder sind sein Hobby. Auch Tauchen und Fallschirmspringen zählen zu seinen Freizeitbeschäftigungen. Er ist Mitglied im Schützenverein und schießt dort mit einer Großkaliber-Pistole. Und wenn es genug Aufregung gab, dann sitzt er gerne entspannt mit Freunden und einem Bierchen in der Hand beim Grillen. Oder noch besser: Mit einem Gläschen Schnaps "Klotzki’s Spirit für Metaller", den er über einen eigenen Online-Shop vertreibt.

Morlock Motors: Ein erfolgreiches Unternehmen mit Herz "Morlock Motors" und Geschäftsführer Michael Manousakis sammeln auf ihrem 22.000 Quadratmeter großen Gelände in Peterslahr im Westerwald Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge und jede Menge Militärausrüstung. Sie sind der größte Händler für US-Militärwaren in Europa. Dank Exklusivvertrag mit der US-Armee importiert die Firma ausgemusterte Militärfahrzeuge aus Amerika und weltweit nach Deutschland - ein Mekka für Fans von Militärtechnik. Die Doku-Serie "Steel Buddies" auf DMAX machte Manousakis und sein Team bekannt, jetzt sind sie mit "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" zurück auf Kabel Eins. Staffel 3 startet ab 16. Oktober. Die Folgen gibt’s auf Joyn.

