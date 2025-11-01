Spezialfolge Mark Harmon kehrt als Gibbs zum "Navy CIS"-Franchise zurück! Es gibt jedoch einen Haken Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Leroy Gibbs (Mark Harmon, links) war über 18 Staffeln der Teamleiter bei "Navy CIS". Bild: Sat.1 / CBS Television

Vier Jahre nach seinem Abschied aus dem "Navy CIS"-Universum kehrt Serienikone Mark Harmon in seiner Paraderolle als Leroy Jethro Gibbs endlich zurück - wenn auch nur für eine einzelne Episode. Wie jetzt offiziell bestätigt wurde, wird Harmon in der fünften Folge der zweiten Staffel von "NCIS: Origins" zu sehen sein.

Veterans-Day-Special und Crossover mit der Hauptserie Die Prequel-Serie "NCIS: Origins" erzählt die frühen Jahre des legendären Ermittlers Gibbs in den 1990er-Jahren, mit Austin Stowell als junger Gibbs in der Hauptrolle. Mark Harmon fungiert dort als Erzähler und Produzent. Nun dürfen Fans sich freuen: Zum ersten Mal seit seinem Abschied kehrt er tatsächlich wieder als Gibbs ins NCIS-Universum zurück. Die Episode mit Mark Harmon wird am 11. November 2025 - also am Veterans Day, dem US-Gedenktag zum Ende des Ersten Weltkriegs - in den USA ausgestrahlt. Und das nicht zufällig: Die Rückkehr von Gibbs ist Teil eines groß angelegten Crossover-Events zwischen dem Prequel "NCIS: Origins" und der Hauptserie "Navy CIS". Den Auftakt des Abends macht "Navy CIS: Origins", in der der junge Gibbs gemeinsam mit seinem Team den Tod eines Navy-Offiziers in den 1990er-Jahren untersucht. Jahrzehnte später wird derselbe Fall erneut aufgerollt - und spielt auch in der anschließenden Folge von "Navy CIS" eine Rolle, auch wenn Gibbs selbst dort voraussichtlich nicht zu sehen sein wird.

Emotionale Reunion: Gibbs nicht mehr der isolierte Einsiedler Die "Origins"-Showrunner David J. North und Gina Lucita Monreal gaben gegenüber dem Branchen-Portal "Variety" einen Vorgeschmack darauf, was Fans erwarten dürfen: "Vor vier Jahren verschwand Gibbs nach Alaska, um ein Leben in Einsamkeit zu führen. Wir wissen, wie sehr die Fans Mark vermisst haben und sich gefragt haben, was Gibbs heute macht. Nun, am 11. November freuen wir uns sehr, ankündigen zu können, dass Mark Harmon als Leroy Jethro Gibbs in der 'Origins'-Episode des 'NCIS'-Crossover-Events zurückkehren wird. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber sagen wir einfach: Gibbs ist nicht länger allein." Auch Mark Harmon selbst meldete sich bereits zu Wort - und zeigte sich begeistert vom Konzept: "Ich bin sehr stolz auf das Storytelling von David und Gina in 'Origins'. Sie gehen weiterhin an die Grenzen und tauchen noch tiefer in die Hintergrundgeschichten der Figuren ein. Sie kamen mit einer Idee für Gibbs zu mir, die mir gefiel, und es schien der richtige Zeitpunkt zu sein, wieder bei ihm vorbeizuschauen. Ich hoffe, die Fans werden es genießen." Das könnte dich auch interessieren: "Last Man Standing"-Star Nancy Travis übernimmt Rolle in "Navy CIS" Fazit zu "NCIS: Tony & Ziva": Nostalgie reicht nicht für gute Unterhaltung "Navy CIS"-Star Michael Weatherly im Porträt: Erfolg, Skandale und eine prominente Ex "Navy CIS"-Love-Stories: Diese Serienpaare lassen Fan-Herzen höherschlagen