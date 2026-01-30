Durchbruch als Kommissarin "Nord bei Nordwest"-Star Jana Klinge: Vom Theater auf Rügen bis zum ARD-Krimi in Schwanitz Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Jana Klinge spielt Kommissarin Hannah Wagner in "Nord bei Nordwest". Bild: eventfoto54

Jana Klinge ist als Kommissarin Hannah Wagner in "Nord bei Nordwest" einem Millionenpublikum bekannt. Dabei begann ihre Karriere klassisch am Theater. Heute pendelt sie zwischen TV-Set, Familienleben in Berlin, privat liebt sie Auszeiten in der Natur.

Als Fan von "Nord bei Nordwest" kennst du Jana Klinge als Oberkommissarin Hannah Wagner - die toughe, aber nahbare Polizistin an der Seite von Hinnerk Schönemann und Marleen Lohse. Dass sie heute in einem der beliebtesten ARD-Krimis mitspielt, ist das Ergebnis eines ziemlich konsequenten Weges: von der Schul-Theater-AG über eine renommierte Schauspielausbildung bis zum TV-Dauerbrenner.

Schau "Nord bei Nordwest: Blindgänger" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 5. Februar um 20:15 Uhr einschalten!

Frühes Faible für die Bühne Geboren 1980 in Osnabrück, entdeckt Jana schon in der Schulzeit ihre Liebe zur Bühne. Sie geht all-in, studiert Schauspiel an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam und schließt 2006 mit staatlichem Diplom ab. Danach heißt es: Bühne, Bühne, Bühne. Sie spielt an verschiedenen Theatern, in klassischen Stoffen ebenso wie in modernen Stücken - genau die harte Schule, die man ihren Figuren heute anmerkt: handwerklich sauber, emotional glaubwürdig.

Vom ZDF-Zweiteiler zur ARD-Krimireihe: TV- und Filmkarriere Ihr Fernsehdebüt feiert Jana Klinge 2005 im ZDF-Zweiteiler "Das Geheimnis des roten Hauses". Es folgen weitere TV-Jobs, unter anderem Auftritte in "Tatort", "Notruf Hafenkante" und verschiedenen Serien, dazu Filmrollen in Produktionen wie "Alle wollen geliebt werden" (2021-2022, Chernikova), dem Kurzfilm "EAT" (2012) und der Dokufiction "The Loom" (2024). Im Kino ist sie 2018 im Thriller "Abgeschnitten" an der Seite von Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Fahri Yardim und Jasna Fritzi Bauer zu sehen. Richtig groß wird ihre TV-Präsenz mit der ARD-Reihe "Nord bei Nordwest", in der sie seit 2020 die Kieler Oberkommissarin Hannah Wagner spielt. Die Reihe spielt bewusst mit Skurrilität, Jana Klinge dazu: "In Schwanitz kann alles passieren, denn Schwanitz selbst gibt es ja nicht", sagt sie - genau dieser Mix aus Krimi und leicht absurden Momenten macht für sie den Reiz des Formats aus.

Kennst du schon diese deutsche Komödie mit Jana Klinge? Film ansehen Comedy Trau niemals deinem Schwiegersohn! Verfügbar auf Joyn 89:57 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen