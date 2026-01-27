Verstecktes Detail Bemerkt? Dieser "Pretty Little Liars"-Star trägt eine ganze Staffel lang Perücke Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Rebecca N. Troian Bellisario, Shay Mitchell, Lucy Hale und Ashley Benson (v.l.): Sie sind das "Pretty Little Liars"-Quartett. Bild: Adobe Stock/sveta/Daniel Berkmann/ddp / Ron Tom/©ABC Family/Everett Collection Filmstill

"Ich hatte praktisch eine Glatze": Mit diesem Geständnis überraschte "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson kürzlich ihre Fans bei TikTok. Die Schauspielerin hat verraten, warum sie eine Perücke trug und in welcher Staffel der Look zu sehen ist.

Auf Social Media hat Serienstar Ashley Benson längst eine Tradition etabliert: Sie nimmt ihre Follower:innen regelmäßig mit, wenn sie sich stylt. In einem dieser Videos plaudert sie über ihre "Pretty Little Liars"-Zeit. Genauer gesagt: ihre Haarprobleme. Hier kannst du dir den Clip anschauen:

"Pretty Little Liars": Ashley Benson mit Perücke "Ich habe meine Haare kaputt blondiert", berichtet Benson in dem TikTok-Video. "Ich hatte praktisch eine Glatze und musste eine Perücke tragen." Aber damit nicht genug: Die Perücke sei nicht richtig angepasst gewesen. Sie habe "verrückt" ausgesehen. In den Kommentaren zeigen sich Bensons Fans überrascht. "Ich habe die Serie neun Mal geschaut und das nie bemerkt", heißt es in einem Beitrag unter dem Video. Ashley Benson antwortet mit einem Foto, auf dem sie die Perücke trägt.

Der Screenshot, den sie postet, stammt aus der ersten Episode der vierten Staffel. Später in der Folge trägt sie sogar ein schwarzes Stirnband, das ihren Haaransatz verbirgt.